Як працює кофеїн під час тренування у спеку
- Кофеїн під час тренувань у спеку допомагає бути витривалішим без шкоди для організму.
- Кава не викликає перегріву чи дестабілізації дихання, але може збільшувати навантаження на серце та температуру тіла під час інтенсивних вправ.
Кофеїн під час тренувань у спеку не шкодить. Навпаки, допомагає бути витривалішим.
Як проводили дослідження?
До такого висновку дійшли дослідники Університету Цукуби в Японії, передає 24 Канал. У дослідженні взяли участь 12 здорових молодих людей (7 чоловіків і 5 жінок), які виконували інтенсивні вправи при температурі 35 градусів тепла. Перед навантаженням учасники приймали кофеїн у дозі 5 міліграмів на кілограм ваги.
Дивіться також Спеція, яка допоможе відновити м’язи після тренувань
Результат від такої комбінації:
- учасники пізніше повідомляли про втому;
- краще виконували фінальну частину тренування.
- відзначали, що навантаження знижується перед піковим зусиллям.
Як кофеїн впливав на організм?
Ще важливіше – кофеїн не погіршував стан організму, не провокував перегріву чи дестабілізації дихання та кровотоку.
Проте через подовження інтенсивності навантажень ближче до кінця тренування в учасників спостерігалось зростання навантаження на серце, дихання та температуру тіла. Водночас учені дійшли висновку, що кофеїн у помірній дозі може бути безпечним і дієвим помічником у спекотне тренування.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.