Як працює кофеїн під час тренування у спеку

Кофеїн під час тренувань у спеку не шкодить. Навпаки, допомагає бути витривалішим.

Як проводили дослідження?

До такого висновку дійшли дослідники Університету Цукуби в Японії, передає 24 Канал. У дослідженні взяли участь 12 здорових молодих людей (7 чоловіків і 5 жінок), які виконували інтенсивні вправи при температурі 35 градусів тепла. Перед навантаженням учасники приймали кофеїн у дозі 5 міліграмів на кілограм ваги.

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Результат від такої комбінації:

учасники пізніше повідомляли про втому;

краще виконували фінальну частину тренування.

відзначали, що навантаження знижується перед піковим зусиллям.

Як кофеїн впливав на організм?

Ще важливіше – кофеїн не погіршував стан організму, не провокував перегріву чи дестабілізації дихання та кровотоку.

Проте через подовження інтенсивності навантажень ближче до кінця тренування в учасників спостерігалось зростання навантаження на серце, дихання та температуру тіла. Водночас учені дійшли висновку, що кофеїн у помірній дозі може бути безпечним і дієвим помічником у спекотне тренування.