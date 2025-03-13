Неочікувана користь: донори крові мають менший ризи смертельного захворювання

Донорство крові – це не лише акт людяності, який рятує життя, але й практика, що може бути корисною для самого донора. Нове дослідження продемонструвало, що регулярна здача крові сприяє оновленню стовбурових клітин.

Дослідження, результати якого опубліковано в журналі Blood, було проведено вченими Інституту Френсіса Кріка у Великій Британії, передає 24 Канал.

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Нове дослідження донорства

Вони аналізували зразки крові понад 200 літніх чоловіків, які здавали кров понад 100 разів, та порівнювали їх із групою, яка робила це менш ніж 10 разів. Було з'ясовано, що у частих донорів частіше спостерігалися мутації в гені DNMT3A.

Щоб оцінити значення таких змін, були проведені експерименти зі стовбуровими клітинами крові, модифікованими на генетичному рівні.

Користь донорства

Під впливом гормону еритропоетину (ЕПО), який організм виробляє у відповідь на втрату крові, клітини з мутацією DNMT3A почали швидше ділитися та відновлюватися. Це свідчить про їхню підвищену адаптивність.

Варто зазначити, що деякі мутації у стовбурових клітинах можуть підвищувати ризик розвитку лейкозу. Проте мутації, пов'язані з частим донорством, навпаки, сприяють відновленню крові та пригнічують ріст потенційно небезпечних клітин. Таким чином, кожен акт донорства стає своєрідним тренуванням для кровоносної системи, стимулюючи її оновлення та підвищуючи ефективність.

Однак дослідники наголошують, що необхідно провести додаткові дослідження для підтвердження цих висновків. Потрібно з’ясувати, чи поширюється позитивний ефект донорства на жінок, представників різного віку та етнічних груп.