Неожиданная польза: доноры крови имеют меньший риск смертельного заболевания
- Исследование показало, что частые доноры крови имеют мутации в гене DNMT3A, которые способствуют более быстрому делению и восстановлению клеток под воздействием гормона эритропоэтина.
- Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить, распространяется ли положительный эффект донорства на женщин и различные возрастные и этнические группы.
- Мутации, связанные с частым донорством, способствуют восстановлению крови и подавляют рост потенциально опасных клеток, эффективно тренируя кровеносную систему.
- Исследование проводили в Институте Фрэнсиса Крика в Великобритании, анализируя образцы крови более 200 пожилых мужчин.
Донорство крови – это не только акт человечности, который спасает жизни, но и практика, которая может быть полезной для самого донора. Новое исследование продемонстрировало, что регулярная сдача крови способствует обновлению стволовых клеток.
Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Blood, было проведено учеными Института Фрэнсиса Крика в Великобритании, передает 24 Канал.
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Новое исследование донорства
Они анализировали образцы крови более 200 пожилых мужчин, которые сдавали кровь более 100 раз, и сравнивали их с группой, которая делала это менее 10 раз. Было выяснено, что у частых доноров чаще наблюдались мутации в гене DNMT3A.
Чтобы оценить значение таких изменений, были проведены эксперименты со стволовыми клетками крови, модифицированными на генетическом уровне.
Польза донорства
Под влиянием гормона эритропоэтина (ЭПО), который организм вырабатывает в ответ на потерю крови, клетки с мутацией DNMT3A начали быстрее делиться и восстанавливаться. Это свидетельствует об их повышенной адаптивности.
Стоит отметить, что некоторые мутации в стволовых клетках могут повышать риск развития лейкоза. Однако мутации, связанные с частым донорством, наоборот, способствуют восстановлению крови и подавляют рост потенциально опасных клеток. Таким образом, каждый акт донорства становится своеобразной тренировкой для кровеносной системы, стимулируя ее обновление и повышая эффективность.
Однако исследователи отмечают, что необходимо провести дополнительные исследования для подтверждения этих выводов. Нужно выяснить, распространяется ли положительный эффект донорства на женщин, представителей разного возраста и этнических групп.
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