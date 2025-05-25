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Здоровʼя 24 Здорове життя Обов'язковий продукт в раціоні для зниження холестерину
25 травня, 15:17
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Обов'язковий продукт в раціоні для зниження холестерину

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Додавання насіння чіа в раціон може знизити рівень "поганого" холестерину та тригліцеридів завдяки високому вмісту клітковини, омега-3 жирних кислот і антиоксидантів.
  • Рекомендується поступове введення чіа у харчування разом із достатньою кількістю води, а також споживання більшої кількості рослинної їжі та регулярна фізична активність.

Високий рівень холестерину в крові – одна з головних загроз для серця та судин. Такий стан, відомий як гіперхолестеринемія, може розвиватися через генетику, харчування або спосіб життя.

Проте, за словами дієтологині Вандани Шет, навіть невеликі зміни в щоденному раціоні здатні суттєво покращити ситуацію. Детальніше розповідає 24 Канал.

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Одним із корисних рішень може стати додавання насіння чіа – суперфуду, багатого на клітковину, омега-3 жирні кислоти та антиоксиданти. Дослідження підтверджують, що регулярне споживання близько 35 грамів чіа на день сприяє зниженню рівня "поганого" холестерину (ЛПНЩ) і тригліцеридів.

Чим корисне насіння чіа для серця

  • Клітковина: у двох ложках чіа міститься близько 10 грамів клітковини, з яких понад 1,5 грамів — розчинна. Вона допомагає виводити надлишковий холестерин із організму, зв'язуючи його в кишечнику.
  • Омега-3: альфа-ліноленова кислота в складі чіа зменшує рівень ЛПНЩ і діє як природний протизапальний засіб.
  • Антиоксиданти: поліфеноли в насінні знижують рівень запалення, яке часто супроводжує високий холестерин.

До переваг чіа також належать тривалий термін зберігання, економічність (достатньо 1–2 ложок на день) і універсальність у приготуванні страв.

Як додавати чіа до раціону:

  • у смузі, йогурт або вівсянку;
  • як інгредієнт пудингів (замочіть на ніч у рослинному молоці);
  • у випічку або як посипку для тостів;
  • у салати або страви з фруктами та горіхами.

Головне – поступово вводити насіння чіа в раціон і пити достатньо води, адже велика кількість клітковини потребує належного гідратаційного балансу.

Що ще допоможе знизити холестерин

Варто також споживати більше рослинної їжі: овочі, бобові, цільнозернові продукти – надійна підтримка судин. Також важлива фізична активність – щонайменше 150 хвилин на тиждень. Достатньо навіть прогулянки чи плавання. І звісно, сліж відмовитись від куріння: сигарети знижують рівень "хорошого" холестерину й підвищують ризик хронічних хвороб.

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