Обов'язковий продукт в раціоні для зниження холестерину

Високий рівень холестерину в крові – одна з головних загроз для серця та судин. Такий стан, відомий як гіперхолестеринемія, може розвиватися через генетику, харчування або спосіб життя.

Проте, за словами дієтологині Вандани Шет, навіть невеликі зміни в щоденному раціоні здатні суттєво покращити ситуацію. Детальніше розповідає 24 Канал.

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Одним із корисних рішень може стати додавання насіння чіа – суперфуду, багатого на клітковину, омега-3 жирні кислоти та антиоксиданти. Дослідження підтверджують, що регулярне споживання близько 35 грамів чіа на день сприяє зниженню рівня "поганого" холестерину (ЛПНЩ) і тригліцеридів.

Чим корисне насіння чіа для серця

Клітковина : у двох ложках чіа міститься близько 10 грамів клітковини, з яких понад 1,5 грамів — розчинна. Вона допомагає виводити надлишковий холестерин із організму, зв'язуючи його в кишечнику.

: у двох ложках чіа міститься близько 10 грамів клітковини, з яких понад 1,5 грамів — розчинна. Вона допомагає виводити надлишковий холестерин із організму, зв'язуючи його в кишечнику. Омега-3: альфа-ліноленова кислота в складі чіа зменшує рівень ЛПНЩ і діє як природний протизапальний засіб.

альфа-ліноленова кислота в складі чіа зменшує рівень ЛПНЩ і діє як природний протизапальний засіб. Антиоксиданти: поліфеноли в насінні знижують рівень запалення, яке часто супроводжує високий холестерин.

До переваг чіа також належать тривалий термін зберігання, економічність (достатньо 1–2 ложок на день) і універсальність у приготуванні страв.

Як додавати чіа до раціону:

у смузі, йогурт або вівсянку;

як інгредієнт пудингів (замочіть на ніч у рослинному молоці);

у випічку або як посипку для тостів;

у салати або страви з фруктами та горіхами.

Головне – поступово вводити насіння чіа в раціон і пити достатньо води, адже велика кількість клітковини потребує належного гідратаційного балансу.