Як один фрукт допомагає спати довше й глибше

Почуватися краще, спати довше, і при цьому знизити рівень стресу – усе це може забезпечити проста звичка. Достатньо споживати авокадо кожного дня.

Про це свідчить нове шестимісячне дослідження під керівництвом докторки Крістіни Петерсен з Університету штату Пенсильванія, в якому взяли участь 969 дорослих із зайвою вагою, передає 24 Канал.

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Деталі дослідження

Ті, хто регулярно вживав авокадо, повідомляли про в середньому на 30 хвилин довший нічний сон. І це без збільшення загальної калорійності раціону – авокадо замінило інші продукти.

Користь авокадо і вплив на якість сну науковці пояснили високим вмістом поживних речовин, зокрема:

магній – підтримує глибокий сон;

триптофан – бере участь у виробленні мелатоніну;

фолієва кислота – допомагає циркадним ритмам;

клітковина й корисні жири – стабілізують рівень цукру в крові;

калій – унормовує тиск під час сну.

Також є гіпотеза, що мононенасичені жири з авокадо допомагають знизити запалення, підвищити чутливість до інсуліну та врівноважити рівень кортизолу, який вважають гормоном стресу.

Чому сон важливий

Сон пов'язують зі здоров'ям серцево-судинної системи. За даними CDC, нестача сну може підвищувати ризики серцевих нападів та інсультів. Тож, якщо за допомогою харчування можна покращити якість сну, це гарні новини.

У чому ще користь авокадо Учасники дослідження також отримали вищі оцінки за якістю харчування згідно з дієтичним індексом Life’s Essential 8 і мали зниження рівня ЛПНЩ (так званого "поганого" холестерину).

Попри позитивні результати, науковці застерегли, що їх дослідження ґрунтується на суб'єктивному анкетуванні учасників, які лише звітували про своє самопочуття. Для остаточних висновків потрібне підтвердження за допомогою трекерів сну.

Тим не менше, варто спробувати додати авокадо до раціону, щоб на собі відчути вплив цієї звички, відстежити, чи покращився сон і загальне здоров'я.

Що врахувати

Якщо ви приймаєте ліки, зокрема антикоагулянти, порадьтеся з лікарем: авокадо містить багато вітаміну K. Для збереження свіжості тримайте стиглі авокадо в холодильнику, а надрізані — збризкуйте лимонним соком.

Авокадо не замінює гігієну сну, але може стати легкою щоденною звичкою, що працює на користь вашому самопочуттю.