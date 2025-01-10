Найкорисніші дієти, які допоможуть схуднути і не набрати вагу знову: рейтинг від дієтологів

Середземноморська дієта вкотре посіла перше місце у рейтингу найздоровіших способів харчування. саме її рекомендують дієтологи на 2025 рік.

Це вже восьмий рік поспіль, коли лікарі та дієтологи визнають її найкращою завдяки багатству корисних рослинних продуктів, таких як овочі, бобові, цільні злаки та оливкова олія, інформує 24 Канал з посиланням на Business Insider.

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Чому саме середземноморська дієта

На відміну від багатьох дієт, які мають суворі обмеження, середземноморська дієта пропонує гнучкий підхід. Вона акцентує увагу на збалансованому споживанні корисних жирів, овочів, фруктів і білкових продуктів, таких як риба, горіхи та насіння.

Дієта також має доведені переваги для здоров'я:

Серцево-судинна система: знижує ризик інфарктів та інсультів.

Мозок: покращує когнітивні функції та знижує ризик деменції.

Тривалість життя: сприяє здоровому старінню.

Які ще дієти не нашкодятть здоров'ю

Разом із середземноморською дієтою до переліку найкращих увійшли дієти DASH, флекситаріанська та MIND. Усі чотири типи харчування відзначаються простими принципами харчування, багатими на поживні речовини, які підтримують здоров'я і сприяють довголіттю.

Що треба знати про дослідження

Група лікарів, дієтологів і дослідників аналізувала 38 дієт за такими критеріями:

повноцінність харчування,

стійкість до довгострокового використання,

ризики та переваги для здоров’я,

ефективність для лікування певних станів, таких як запалення чи високий рівень холестерину.

За словами Гретель Шуллер, головної редакторки відділу охорони здоров'я U.S. News, ідеальної дієти не існує. Тож, вона закликала враховувати особистий спосіб життя та вподобання.