Чи справді корисне масло гхі

Гхі – очищене топлене масло, яке здавна використовують в індійській медицині та кулінарії – поступово завойовує популярність і на західній кухні.

Дані від WebMD свідчать, що гхі має свої переваги, але потребує обережного використання – особливо для людей із серцево-судинними захворюваннями чи проблемами з холестерином, інформує 24 Канал.

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У чому користь гхі

Менше лактози

Гхі практично не містить лактозу і казеїн, тому підходить для людей з непереносністю молочних продуктів.

Висока температура димлення

На відміну від звичайного масла, гхі не горить при смаженні, що робить його зручним для приготування страв на високому вогні.

Джерело жиророзчинних вітамінів

У гхі містяться вітаміни A, E, K, які важливі для зору, імунітету, шкіри й згортання крові.

Кон'югована лінолева кислота (CLA)

Дослідження показують, що ця речовина може сприяти зниженню жиру в організмі та навіть мати протизапальний ефект.

Варто знати. Порівняно з оливковою олією чи авокадо – гі має вищий вміст насичених жирів і менше ненасичених, які вважаються більш корисними для серця.

А в чому ризики

Насичені жири

Гхі майже на 50% складається з насичених жирів. При надмірному вживанні він може підвищувати рівень "поганого" холестерину (LDL).

Калорійність

1 столова ложка гхі = 120 калорій. Це швидко накопичується в раціоні, якщо не контролювати кількість.

Не всім підходить

Людям із гіперхолестеринемією, серцевими захворюваннями чи надмірною вагою не варто захоплюватися гхі, навіть якщо це "традиційний продукт".

Тож, масло гі — не "суперїжа", але й не ворог. Це смачний і поживний продукт, який може мати своє місце на кухні, якщо використовувати його в міру, а не як основне джерело жиру.