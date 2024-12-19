Важка форма малярії

Нещодавній спалах загадкової хвороби в південно-західній частині Демократичної Республіки Конго, який сколихнув регіон, отримав своє пояснення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на telegraph.

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Як встановили експерти, причина захворювання, що масово вразила місцеве населення, полягає у важкій формі малярії.

"Хвороба Х": нові факти

Згідно зі звітом Всесвітньої організації охорони здоров1я (ВООЗ), у провінції Кванго з 24 жовтня до 5 грудня було офіційно зареєстровано 406 випадків захворювання.

Симптоми, як-от лихоманка, головний біль, кашель, утруднене дихання, закладеність носа та анемія, спочатку вказували на можливе респіраторне захворювання.

Ситуація ускладнювалася високим рівнем летальних випадків: лише за 2 тижні наприкінці жовтня – початку листопада від хвороби померло щонайменше 143 людини.

Наразі представники Міністерства охорони здоров'я Конго разом із ВООЗ встановили, що причиною так званої "хвороби Х" стала важка форма малярії, яка особливо сильно вразила жінок та дітей до 10 років.

"З 12 зібраних зразків 10 виявилися позитивними на малярію. Водночас не можна виключати можливість супутніх захворювань", – зазначив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

Епідеміологічна ситуація в країні

Ситуація в провінції Кванго залишається тривожною. Експерти вказують на низький рівень доступу до медикаментів, а також високу вразливість дітей до інфекційних захворювань через хронічне недоїдання. Це може посилити кризу в регіоні, що вже страждає від інших спалахів, зокрема мавпячої віспи.

Місцева влада закликає населення дотримуватися профілактичних заходів, а ВООЗ планує надати додаткову допомогу, включаючи медичні препарати та діагностичні тести для раннього виявлення випадків малярії.