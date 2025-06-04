Недавнє дослідження, результати якого представили на престижній конференції Європейської організації з вивчення інсульту (ESOC), вказує: вживання КОК може утричі підвищувати ймовірність криптогенного ішемічного інсульту – небезпечного порушення мозкового кровообігу, повідомляє 24 Канал.

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Нове дослідження безпечності КОК

Раніше науковці вже помічали зв'язок між гормональними контрацептивами та ризиком інсульту. Однак цього разу вони приділили особливу увагу саме криптогенному інсульту, який, за оцінками експертів, становить до 40% усіх випадків інсульту у молодих людей і значно частіше трапляється серед жінок.

У межах масштабного міжнародного проєкту SECRETO команда під керівництвом невролога Міне Сезгін зі Стамбульського університету проаналізувала дані 268 жінок віком від 18 до 49 років, які вже перенесли криптогенний інсульт, і порівняла їх з однолітками без інсульту з 14 країн Європи. Виявилося, що у групі з інсультом КОК приймали 66 учасниць, у той час як серед здорових жінок – лише 38.

КОК підвищують ризик інсульту

Навіть з урахуванням віку, супутніх хвороб, куріння, гіпертонії, мігрені з аурою та абдомінального ожиріння, ризик інсульту у жінок, які використовували КОК, був у три рази вищим. Найчастіше мова йшла про препарати на основі етинілестрадіолу (синтетичний аналог естрогену) у стандартному дозуванні 20 мкг. Інші види естрогену – естрадіол гемігідрат і естрадіол валерат – використовувались значно рідше.

На думку авторів дослідження, поки що рано робити остаточні висновки про те, наскільки різниться ризик при використанні різних типів естрогену. Для цього потрібні нові масштабніші дослідження, зокрема для вивчення біологічних та генетичних механізмів такого зв’язку.

Поки фахівці рекомендують лікарям із особливою обережністю призначати комбіновані гормональні контрацептиви жінкам із судинними захворюваннями або тим, хто вже мав ішемічний інсульт.