Коли тренуватись краще – зранку чи ввечері: ось що кажуть експерти

Дискусія про найкращий час для фізичної активності триває вже роками. Деякі обирають ранок, щоб почати день з енергії, інші – вечір, коли тіло вже "прокинулося" і готове до навантажень.

24 Канал публікує думки фахівців із фітнесу та харчування, аби вивчити плюси та мінуси обох варіантів.

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Ранкові тренування: переваги

Стабілізація цукру та кортизолу

Фізична активність у першій половині дня допомагає тримати під контролем рівень глюкози та кортизолу. Це підтримує стабільну енергію, гарне самопочуття й навіть покращує імунітет.

Старт для метаболізму й гарного настрою

Тренування вранці "вмикає" обмін речовин і підвищує рівень ендорфінів – природних гормонів щастя. Це може покращити концентрацію та настрій на цілий день.

Більше шансів на регулярність

Зранку менше відволікань, тому ймовірність "перенести" тренування мінімальна. Ввечері плани часто змінюються, а сили закінчуються.

Потенційне спалювання жиру

Тренування натще — поширена стратегія для тих, хто прагне зменшити жирову масу. Вранці організм охочіше використовує жирові запаси як джерело енергії.

Мінус: Тіло ще не зовсім "прокинулось", тому потрібно більше часу, щоб "розігріти" його, аби уникнути травм.

Тренування у ранковий час можуть не усім бути комфортними / Фото Unsplash

Вечірні тренування: переваги

Краща фізична форма

Увечері м'язи гнучкіші, температура тіла вища, а сил більше. Це може покращити витривалість і загальну продуктивність під час вправ.

Антистрес-ефект і кращий сон

Фізична активність після роботи допомагає знизити рівень кортизолу — гормону стресу — і налаштуватись на спокійний вечір та якісний сон.

Мінуси: Тренування можуть "випасти" з плану через втому або справи. А іноді — просто не лишається сил.

Тож, як бачимо, немає "ідеального" часу для всіх. Кращий час для тренування – той, який підходить саме вам і якого ви зможете дотримуватись стабільно.