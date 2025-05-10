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Здоровʼя 24 Здорове життя Коли тренуватись краще – зранку чи ввечері: ось що кажуть експерти
10 травня, 18:10
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Коли тренуватись краще – зранку чи ввечері: ось що кажуть експерти

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Ранкові тренування стабілізують цукор і кортизол, підвищують метаболізм та настрій, але можуть вимагати більше часу на розігрів тіла.
  • Вечірні тренування покращують гнучкість і витривалість, знижують стрес, але можуть бути скасовані через втому або інші справи. 

Дискусія про найкращий час для фізичної активності триває вже роками. Деякі обирають ранок, щоб почати день з енергії, інші – вечір, коли тіло вже "прокинулося" і готове до навантажень.

 24 Канал публікує думки фахівців із фітнесу та харчування, аби вивчити плюси та мінуси обох варіантів.

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Ранкові тренування: переваги

  • Стабілізація цукру та кортизолу

Фізична активність у першій половині дня допомагає тримати під контролем рівень глюкози та кортизолу. Це підтримує стабільну енергію, гарне самопочуття й навіть покращує імунітет.

  • Старт для метаболізму й гарного настрою

Тренування вранці "вмикає" обмін речовин і підвищує рівень ендорфінів – природних гормонів щастя. Це може покращити концентрацію та настрій на цілий день.

  • Більше шансів на регулярність

Зранку менше відволікань, тому ймовірність "перенести" тренування мінімальна. Ввечері плани часто змінюються, а сили закінчуються.

  • Потенційне спалювання жиру

Тренування натще — поширена стратегія для тих, хто прагне зменшити жирову масу. Вранці організм охочіше використовує жирові запаси як джерело енергії.

Мінус: Тіло ще не зовсім "прокинулось", тому потрібно більше часу, щоб "розігріти" його, аби уникнути травм.

Тренування у ранковий час можуть не усім бути комфортними / Фото Unsplash

Вечірні тренування: переваги

  • Краща фізична форма

Увечері м'язи гнучкіші, температура тіла вища, а сил більше. Це може покращити витривалість і загальну продуктивність під час вправ.

  • Антистрес-ефект і кращий сон

Фізична активність після роботи допомагає знизити рівень кортизолу — гормону стресу — і налаштуватись на спокійний вечір та якісний сон.

Мінуси: Тренування можуть "випасти" з плану через втому або справи. А іноді — просто не лишається сил.

Тож, як бачимо, немає "ідеального" часу для всіх. Кращий час для тренування – той, який підходить саме вам і якого ви зможете дотримуватись стабільно. 

Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.