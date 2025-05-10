Коли тренуватись краще – зранку чи ввечері: ось що кажуть експерти
- Ранкові тренування стабілізують цукор і кортизол, підвищують метаболізм та настрій, але можуть вимагати більше часу на розігрів тіла.
- Вечірні тренування покращують гнучкість і витривалість, знижують стрес, але можуть бути скасовані через втому або інші справи.
Дискусія про найкращий час для фізичної активності триває вже роками. Деякі обирають ранок, щоб почати день з енергії, інші – вечір, коли тіло вже "прокинулося" і готове до навантажень.
24 Канал публікує думки фахівців із фітнесу та харчування, аби вивчити плюси та мінуси обох варіантів.
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Ранкові тренування: переваги
- Стабілізація цукру та кортизолу
Фізична активність у першій половині дня допомагає тримати під контролем рівень глюкози та кортизолу. Це підтримує стабільну енергію, гарне самопочуття й навіть покращує імунітет.
- Старт для метаболізму й гарного настрою
Тренування вранці "вмикає" обмін речовин і підвищує рівень ендорфінів – природних гормонів щастя. Це може покращити концентрацію та настрій на цілий день.
- Більше шансів на регулярність
Зранку менше відволікань, тому ймовірність "перенести" тренування мінімальна. Ввечері плани часто змінюються, а сили закінчуються.
- Потенційне спалювання жиру
Тренування натще — поширена стратегія для тих, хто прагне зменшити жирову масу. Вранці організм охочіше використовує жирові запаси як джерело енергії.
Мінус: Тіло ще не зовсім "прокинулось", тому потрібно більше часу, щоб "розігріти" його, аби уникнути травм.
Тренування у ранковий час можуть не усім бути комфортними / Фото Unsplash
Вечірні тренування: переваги
- Краща фізична форма
Увечері м'язи гнучкіші, температура тіла вища, а сил більше. Це може покращити витривалість і загальну продуктивність під час вправ.
- Антистрес-ефект і кращий сон
Фізична активність після роботи допомагає знизити рівень кортизолу — гормону стресу — і налаштуватись на спокійний вечір та якісний сон.
Мінуси: Тренування можуть "випасти" з плану через втому або справи. А іноді — просто не лишається сил.
Тож, як бачимо, немає "ідеального" часу для всіх. Кращий час для тренування – той, який підходить саме вам і якого ви зможете дотримуватись стабільно.
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