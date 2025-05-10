Когда тренироваться лучше – утром или вечером: вот что говорят эксперты

Дискуссия о лучшем времени для физической активности длится уже годами. Некоторые выбирают утро, чтобы начать день с энергии, другие выбирают вечер, когда тело уже "проснулось" и готово к нагрузкам.

24 Канал публикует мнения специалистов по фитнесу и питанию, чтобы изучить плюсы и минусы обоих вариантов.

Смотрите также Специя, которая поможет восстановить мышцы после тренировок

Утренние тренировки: преимущества

Стабилизация сахара и кортизола

Физическая активность в первой половине дня помогает держать под контролем уровень глюкозы и кортизола. Это поддерживает стабильную энергию, хорошее самочувствие и даже улучшает иммунитет.

Старт для метаболизма и хорошего настроения

Тренировка утром "включает" обмен веществ и повышает уровень эндорфинов – природных гормонов счастья. Это может улучшить концентрацию и настроение на целый день.

Больше шансов на регулярность

Утром меньше отвлечений, поэтому вероятность "перенести" тренировку минимальна. Вечером планы часто меняются, а силы заканчиваются.

Потенциальное сжигание жира

Тренировка натощак - распространенная стратегия для тех, кто стремится уменьшить жировую массу. Утром организм охотнее использует жировые запасы как источник энергии.

Минус: Тело еще не совсем "проснулось", поэтому нужно больше времени, чтобы "разогреть" его, чтобы избежать травм.

Тренировки в утреннее время могут не всем быть комфортными / Фото Unsplash

Вечерние тренировки: преимущества

Лучшая физическая форма

Вечером мышцы более гибкие, температура тела выше, а сил больше. Это может улучшить выносливость и общую производительность во время упражнений.

Антистресс-эффект и лучший сон

Физическая активность после работы помогает снизить уровень кортизола - гормона стресса - и настроиться на спокойный вечер и качественный сон.

Минусы: Тренировки могут "выпасть" из плана из-за усталости или дел. А иногда - просто не остается сил.

Поэтому, как видим, нет "идеального" времени для всех. Лучшее время для тренировки – то, которое подходит именно вам и которого вы сможете придерживаться стабильно.