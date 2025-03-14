Не в 30: в якому віці у людини починають погіршуватись розумові здібності

Існує думка, що когнітивні здібності людини досягають свого піка до 30 років, після чого вони поступово починають знижуватися. Однак дослідники з Німеччини та США довели, що такі розумові навички можуть розвиватися навіть після 40 років.

Раніше багато наукових досліджень дійшли висновку про зниження когнітивних здібностей із віком, порівнюючи результати тестів різних вікових груп, наприклад, 30-річних і 50-річних, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science Advances.

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Однак такий підхід, відомий як метод "поперечних зрізів", має свої недоліки, адже не враховує соціальні та освітні відмінності поколінь. Менші результати у старших учасників могли бути зумовлені саме цими факторами, а не реальним погіршенням навичок.

Нове дослідження розумових здібностей

Щоб отримати більш правдиву інформацію, автори дослідження використали поздовжній метод. Цей підхід дозволяє спостерігати за одними й тими самими людьми протягом тривалого часу.

У своїй роботі дослідники використали дані глобального дослідження PIAAC, у межах якого оцінюються читальні та математичні навички людей віком від 16 до 65 років. У вибірці з Німеччини було 3263 особи, які проходили тести двічі – у 2012 та 2015 роках.

Коли погіршуються розумові здібності

Після врахування відповідних коректив дослідники встановили, що навички читання та математичної грамотності продовжували покращуватися у людей старше 40 років. Математичні здібності досягали свого піка до 41 року, після чого починали поступово знижуватися. Однак читальна грамотність продовжувала розвиватися до 46 років, і навіть після цього зниження було мінімальним.

Якщо люди активно застосовували ці вміння у побуті чи на роботі, їхні розумові здібності могли зберігатися й навіть покращуватись після 50 років. Натомість ті, хто рідше використовував ці навички, починали втрачати їх уже у 35-річному віці. Таким чином, ключ до збереження й розвитку когнітивних здібностей – це їхнє часте використання.

Також дослідження показало, що рівень освіти та рід занять впливають на швидкість вікового зниження здібностей. Люди робітничих спеціальностей і ті, хто не здобув вищої освіти, втрачали навички швидше, оскільки рідше використовували їх у житті. Жінки після 40 років стикалися з більш помітним погіршенням, особливо у математичних навичках. Це може бути пов’язано як із рідшим використанням математичних здібностей, так і з іншими факторами.

Попри це результати дослідження свідчать, що зниження когнітивних здібностей – це не вирок. Регулярне читання, розв’язання інтелектуальних завдань та інша розумова діяльність можуть стати ефективним тренуванням для підтримання й навіть підвищення рівня інтелекту у зрілому віці.