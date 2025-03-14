Не в 30: в каком возрасте у человека начинают ухудшаться умственные способности

Бытует мнение, что когнитивные способности человека достигают своего пика к 30 годам, после чего они постепенно начинают снижаться. Однако исследователи из Германии и США доказали, что такие умственные навыки могут развиваться даже после 40 лет.

Ранее многие научные исследования пришли к выводу о снижении когнитивных способностей с возрастом, сравнивая результаты тестов разных возрастных групп, например, 30-летних и 50-летних, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science Advances.

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Однако такой подход, известный как метод "поперечных срезов", имеет свои недостатки, ведь не учитывает социальные и образовательные различия поколений. Меньшие результаты у старших участников могли быть обусловлены именно этими факторами, а не реальным ухудшением навыков.

Новое исследование умственных способностей

Чтобы получить более правдивую информацию, авторы исследования использовали продольный метод. Этот подход позволяет наблюдать за одними и теми же людьми в течение длительного времени.

В своей работе исследователи использовали данные глобального исследования PIAAC, в рамках которого оцениваются читальные и математические навыки людей в возрасте от 16 до 65 лет. В выборке из Германии было 3263 человека, которые проходили тесты дважды – в 2012 и 2015 годах.

Когда ухудшаются умственные способности

После учета соответствующих корректив исследователи установили, что навыки чтения и математической грамотности продолжали улучшаться у людей старше 40 лет. Математические способности достигали своего пика к 41 году, после чего начинали постепенно снижаться. Однако читальная грамотность продолжала развиваться до 46 лет, и даже после этого снижение было минимальным.

Если люди активно применяли эти умения в быту или на работе, их умственные способности могли сохраняться и даже улучшаться после 50 лет. Зато те, кто реже использовал эти навыки, начинали терять их уже в 35-летнем возрасте. Таким образом, ключ к сохранению и развитию когнитивных способностей – это их частое использование.

Также исследование показало, что уровень образования и род занятий влияют на скорость возрастного снижения способностей. Люди рабочих специальностей и те, кто не получил высшего образования, теряли навыки быстрее, поскольку реже использовали их в жизни. Женщины после 40 лет сталкивались с более заметным ухудшением, особенно в математических навыках. Это может быть связано как с более редким использованием математических способностей, так и с другими факторами.

Несмотря на это результаты исследования свидетельствуют, что снижение когнитивных способностей – это не приговор. Регулярное чтение, решение интеллектуальных задач и другая умственная деятельность могут стать эффективной тренировкой для поддержания и даже повышения уровня интеллекта в зрелом возрасте.