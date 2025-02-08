В який час доби люди найщасливіші
- Ранкові години вважаються найбільш позитивним часом доби для психічного здоров'я, з максимальним рівнем кортизолу після пробудження.
- Дослідження показало, що понеділок і п’ятниця є оптимальними днями для настрою, тоді як неділя – найгнітючіший день, а сезонні зміни впливають на рівень тривожності та депресії.
- Ранок вважається найкращим часом для ухвалення важливих рішень та вирішення складних завдань, уникаючи емоційних розмов та конфліктів ближче до півночі.
Нове дослідження підтвердило, що ранкові години дійсно дарують щастя. Британські вчені провели аналіз, що стосується ментального здоров'я та загального самопочуття, і дійшли висновку, що ранок — це найбільш позитивний час доби.
Ментальний стан людини змінюється – як у довгостроковій перспективі, так і впродовж дня. Раніше дослідження цих коливань охоплювало лише невеликі групи людей, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.
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Однак вчені з Університетського коледжу Лондона (UCL) вирішили розширити масштаби дослідження, проаналізувавши майже мільйон опитувань 50 000 дорослих протягом двох років.
Коли ми почуваємось найкраще
Ранок – найкращий час для психічного здоров'я
Виявилося, що найкраще самопочуття спостерігається саме вранці, тоді як до півночі воно досягає мінімуму. Однією з причин таких коливань є гормональні зміни: рівень кортизолу, який відповідає за стрес, максимальний одразу після пробудження і поступово знижується до вечора.
Понеділок кращий, ніж неділя
Дослідження виявило цікавий факт: понеділок та п’ятниця – оптимальні дні тижня для хорошого настрою. По вівторках люди також почуваються позитивно, тоді як неділя є найгнітючішим днем.
Сезонні зміни впливають на настрій
Сезонність також впливає на загальний стан: влітку рівень тривожності та депресії мінімальний, а задоволення життям – на максимумі. У зимовий період більше людей стикаються з тривожністю, депресією та самотністю.
Проте зміни, пов’язані з сезонами, не пояснюють коливань настрою впродовж дня, як зазначають британські дослідники.
Як підтримувати психічне здоров'я та контролювати стрес
Експерти рекомендують адаптувати роботу психологічних служб до змін настрою у людей. Наприклад, варто посилити підтримку в нічні години, коли тривожність досягає піка.
Тепер стало очевидно, що ранок – найбільш слушний час для ухвалення важливих рішень та вирішення складних завдань. Краще уникати емоційних розмов, конфліктів і напруженої роботи ближче до півночі.
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