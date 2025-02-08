В який час доби люди найщасливіші

Нове дослідження підтвердило, що ранкові години дійсно дарують щастя. Британські вчені провели аналіз, що стосується ментального здоров'я та загального самопочуття, і дійшли висновку, що ранок — це найбільш позитивний час доби.

Ментальний стан людини змінюється – як у довгостроковій перспективі, так і впродовж дня. Раніше дослідження цих коливань охоплювало лише невеликі групи людей, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Однак вчені з Університетського коледжу Лондона (UCL) вирішили розширити масштаби дослідження, проаналізувавши майже мільйон опитувань 50 000 дорослих протягом двох років.

Коли ми почуваємось найкраще

Ранок – найкращий час для психічного здоров'я

Виявилося, що найкраще самопочуття спостерігається саме вранці, тоді як до півночі воно досягає мінімуму. Однією з причин таких коливань є гормональні зміни: рівень кортизолу, який відповідає за стрес, максимальний одразу після пробудження і поступово знижується до вечора.

Понеділок кращий, ніж неділя

Дослідження виявило цікавий факт: понеділок та п’ятниця – оптимальні дні тижня для хорошого настрою. По вівторках люди також почуваються позитивно, тоді як неділя є найгнітючішим днем.

Сезонні зміни впливають на настрій

Сезонність також впливає на загальний стан: влітку рівень тривожності та депресії мінімальний, а задоволення життям – на максимумі. У зимовий період більше людей стикаються з тривожністю, депресією та самотністю.

Проте зміни, пов’язані з сезонами, не пояснюють коливань настрою впродовж дня, як зазначають британські дослідники.

Як підтримувати психічне здоров'я та контролювати стрес

Експерти рекомендують адаптувати роботу психологічних служб до змін настрою у людей. Наприклад, варто посилити підтримку в нічні години, коли тривожність досягає піка.

Тепер стало очевидно, що ранок – найбільш слушний час для ухвалення важливих рішень та вирішення складних завдань. Краще уникати емоційних розмов, конфліктів і напруженої роботи ближче до півночі.