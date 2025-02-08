В какое время суток люди самые счастливые

Новое исследование подтвердило, что утренние часы действительно дарят счастье. Британские ученые провели анализ, касающийся ментального здоровья и общего самочувствия, и пришли к выводу, что утро – это самое позитивное время суток.

Ментальное состояние человека меняется – как в долгосрочной перспективе, так и в течение дня. Ранее исследования этих колебаний охватывало лишь небольшие группы людей, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Также на тему Все украинские врачи в этом году пройдут обучение по оказанию психологической помощи, – Зеленская

Однако ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) решили расширить масштабы исследования, проанализировав почти миллион опросов 50 000 взрослых в течение двух лет.

Когда мы чувствуем себя лучше всего

Утро – лучшее время для психического здоровья

Оказалось, что лучшее самочувствие наблюдается именно утром, тогда как к полуночи оно достигает минимума. Одной из причин таких колебаний являются гормональные изменения: уровень кортизола, который отвечает за стресс, максимальный сразу после пробуждения и постепенно снижается к вечеру.

Понедельник лучше, чем воскресенье

Исследование выявило интересный факт: понедельник и пятница – оптимальные дни недели для хорошего настроения. По вторникам люди также чувствуют себя положительно, тогда как воскресенье является самым угнетающим днем.

Сезонные изменения влияют на настроение

Сезонность также влияет на общее состояние: летом уровень тревожности и депрессии минимальный, а удовлетворение жизнью – на максимуме. В зимний период больше людей сталкиваются с тревожностью, депрессией и одиночеством.

Однако изменения, связанные с сезонами, не объясняют колебаний настроения в течение дня, как отмечают британские исследователи.

Как поддерживать психическое здоровье и контролировать стресс

Эксперты рекомендуют адаптировать работу психологических служб к изменениям настроения у людей. Например, стоит усилить поддержку в ночные часы, когда тревожность достигает пика.

Теперь стало очевидно, что утро – наиболее подходящее время для принятия важных решений и решения сложных задач. Лучше избегать эмоциональных разговоров, конфликтов и напряженной работы ближе к полуночи.