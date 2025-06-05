Працює, як Оземпік: яку клітковину обирати, якщо хочете схуднути
- Дослідження показало, що бета-глюкан з вівса та ячменю допомагає знизити вагу у мишей на високожирній дієті.
- Бета-глюкан стимулює ріст бактерії Ileibacterium, що пов'язана зі схудненням, та підвищує рівень бутирату, який регулює апетит та інсулін.
Не вся клітковина однаково корисна для здоров'я – деякі типи взагалі не сприяють зниженню ваги, навіть попри позитивний вплив на мікробіом. Водночас Бета-глюкан із вівса та ячменю може допомогти схуднути.
Клітковина сприяє схудненню
Це з'ясували науковці з Університету Арізони та Віденського університету, передає 24 Канал. Під час експерименту на мишах дослідники перевірили кілька типів харчових волокон.
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Виявилося, що лише бета-глюкан – клітковина, що міститься у вівсі та ячмені, спричиняла помітне зменшення маси тіла та жирової тканини у тварин на високожирній дієті.
Інші види клітковини, зокрема пектин, целюлоза, резистентний крохмаль та пшеничний декстрин, хоча і змінювали склад кишкової мікрофлори, не дали такого ефекту.
Чому так
Ключ до дії бета-глюкану у стимуляції росту корисної бактерії Ileibacterium, яку пов'язують зі схудненням. Уже за 10 тижнів миші з цієї групи суттєво втратили у вазі. Також у них підвищився рівень бутирату – сполуки, яку мікроби виробляють у процесі переробки клітковини. Бутират своєю чергою стимулює вироблення глюкагоноподібного пептиду-1 (ГПП-1), що регулює апетит та інсулін. Цей механізм нагадує дію сучасних препаратів для зниження ваги, зокрема Оземпіку.
Хоча результати дослідження наразі не можна безпосередньо переносити на людей, науковці наголошують: якість клітковини має значення, і правильний вибір волокон може позитивно впливати на метаболічне здоров’я.
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