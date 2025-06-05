Работает, как Оземпик: какую клетчатку выбирать, если хотите похудеть
- Исследование показало, что бета-глюкан из овса и ячменя помогает снизить вес у мышей на высокожирной диете.
- Бета-глюкан стимулирует рост бактерии Ileibacterium, что связана с похудением, и повышает уровень бутирата, который регулирует аппетит и инсулин.
- Другие виды клетчатки, такие как пектин и целлюлоза, не способствуют снижению веса, но могут изменять состав кишечной микрофлоры.
- Качество выбранной клетчатки важно для метаболического здоровья, но результаты исследования нельзя непосредственно переносить на людей.
Не вся клетчатка одинаково полезна для здоровья – некоторые типы вообще не способствуют снижению веса, даже несмотря на положительное влияние на микробиом. В то же время Бета-глюкан из овса и ячменя может помочь похудеть.
Клетчатка способствует похудению
Это выяснили ученые из Университета Аризоны и Венского университета, передает 24 Канал. Во время эксперимента на мышах исследователи проверили несколько типов пищевых волокон.
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Оказалось, что только бета-глюкан – клетчатка, содержащаяся в овсе и ячмене, вызывала заметное уменьшение массы тела и жировой ткани у животных на высокожирной диете.
Другие виды клетчатки, в частности пектин, целлюлоза, резистентный крахмал и пшеничный декстрин, хотя и меняли состав кишечной микрофлоры, не дали такого эффекта.
Почему так
Ключ к действию бета-глюкана в стимуляции роста полезной бактерии Ileibacterium, которую связывают с похудением. Уже через 10 недель мыши из этой группы существенно потеряли в весе. Также у них повысился уровень бутирата – соединения, которое микробы производят в процессе переработки клетчатки. Бутират в свою очередь стимулирует выработку глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), регулирующего аппетит и инсулин. Этот механизм напоминает действие современных препаратов для снижения веса, в частности Оземпика.
Хотя результаты исследования пока нельзя непосредственно переносить на людей, ученые отмечают: качество клетчатки имеет значение, и правильный выбор волокон может положительно влиять на метаболическое здоровье.
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