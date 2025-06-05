Работает, как Оземпик: какую клетчатку выбирать, если хотите похудеть

Не вся клетчатка одинаково полезна для здоровья – некоторые типы вообще не способствуют снижению веса, даже несмотря на положительное влияние на микробиом. В то же время Бета-глюкан из овса и ячменя может помочь похудеть.

Клетчатка способствует похудению

Это выяснили ученые из Университета Аризоны и Венского университета, передает 24 Канал. Во время эксперимента на мышах исследователи проверили несколько типов пищевых волокон.

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Оказалось, что только бета-глюкан – клетчатка, содержащаяся в овсе и ячмене, вызывала заметное уменьшение массы тела и жировой ткани у животных на высокожирной диете.

Другие виды клетчатки, в частности пектин, целлюлоза, резистентный крахмал и пшеничный декстрин, хотя и меняли состав кишечной микрофлоры, не дали такого эффекта.

Почему так

Ключ к действию бета-глюкана в стимуляции роста полезной бактерии Ileibacterium, которую связывают с похудением. Уже через 10 недель мыши из этой группы существенно потеряли в весе. Также у них повысился уровень бутирата – соединения, которое микробы производят в процессе переработки клетчатки. Бутират в свою очередь стимулирует выработку глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), регулирующего аппетит и инсулин. Этот механизм напоминает действие современных препаратов для снижения веса, в частности Оземпика.

Хотя результаты исследования пока нельзя непосредственно переносить на людей, ученые отмечают: качество клетчатки имеет значение, и правильный выбор волокон может положительно влиять на метаболическое здоровье.