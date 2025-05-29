Про випадок повідомили у Національній дитячій спеціалізованій лікарні, інформує 24 Канал. Хлопчик на ім'я Женя мав хронічну втому, проблеми з метаболізмом, диханням і перебував у небезпечному для життя стані. Його сатурація сягала лише 59% – це критичний рівень кисню в крові.

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Перші ознаки порушень мама хлопчика помітила ще в 10 місяців – дитина швидко набирала вагу й поводилася не так, як однолітки. У 2018 році в "Охматдиті" йому поставили діагноз — синдром Прадера-Віллі.

Цьогоріч хлопчику стало гірше

У 2025-му стан Жені різко погіршився – з'явилися сонливість, хрипи, посиніння губ, холодні руки. За словами завідувача лабораторії сну Романа Шевченка, кожне з понад 650 порушень дихання негативно впливало на організм і сон дитини, викликаючи гіпоксію та численні ускладнення.

Фахівці з'ясували, що до погіршення спричинили не лише симптоми синдрому (зокрема ожиріння і м'язова слабкість), а й фізіологічні порушення – викривлення носової перегородки та збільшені мигдалики.

Рішення медиків

Єдиним варіантом стабілізації стало застосування апарата неінвазивної вентиляції легень. Уже після першої ночі з ним дитина відчула суттєве полегшення, кажуть лікарі.

Після лікування Женя пройшов понад 18 тисяч кроків у Києві та навіть відвідав зоопарк. Його стан стабілізувався, і хлопчика виписали додому.