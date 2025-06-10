Може спричинити нову пандемію: у Китаї виявили ще один небезпечний коронавірус

У Китаї вчені вперше виявили новий штам коронавірусу під назвою HKU5-CoV-2, який входить до тієї ж родини, що й небезпечний MERS-CoV. За даними дослідників зі США, цей вірус уже майже готовий до мутації, здатної викликати чергову глобальну пандемію.

На відміну від COVID-19, новий вірус належить до групи мербековірусів, і його особливість полягає у здатності заражати ширший спектр тварин, пише 24 Канал з посилання на The Independent.

Також на тему У США більше не радитимуть вакцину від COVID-19 вагітним жінкам і здоровим дітям

Високий ризик передачі до людей

Найбільше занепокоєння викликає потенційна міжвидова передача – вірус може перескочити від тварин до людей. Як зазначають науковці, навіть незначна зміна у структурі спайкового білка може дозволити HKU5-CoV-2 проникати в організм людини через рецептори ACE2 у дихальних шляхах.

Ми роками майже не звертали уваги на цей вірус, але тепер дані показують — він перебуває на межі здатності інфікувати людей,

– пояснює професор Майкл Летко, головний автор дослідження.

Наразі HKU5-CoV-2 ще не може ефективно заражати людей, проте вже вміє проникати в клітини кажанів. Якщо відбудеться критична мутація, вірус зможе не лише потрапляти в людський організм, а й активно розмножуватись у дихальних шляхах та кишківнику.

Під час досліджень науковці використали генетично модифіковані псевдовіруси зі спайковим білком HKU5 і протестували їх на клітинах, які містять рецептори ACE2 і у тварин, і у людей. Виявилось, що після певних мутацій вірус починає атакувати і людські клітини.

Раніше фахівці з Китаю вже фіксували один із підтипів HKU5, який здобув здатність приєднуватися до людських рецепторів ACE2. Це відкриває шлях для зараження людей напряму, без участі проміжних носіїв серед тварин.

Водночас експерти підкреслюють: наразі не зафіксовано випадків передачі цього вірусу від людини до людини. Проте потенційна небезпека, за їхніми словами, залишається дуже високою.