В Китаї назвали заяви нового директора ЦРУ США про походження коронавірусу №політичним інструментом, спрямованим на дискредитацію КНР".

Таку позицію висловив прессекретар посольства КНР у Вашингтоні Лю Пеньюй, повідомляє 24 Канал з посиланням на Farsnews.

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Відповідь Китаю на звинувачення США

Таким чином, представник китайського диппредставництва відповів на слова нового очільника ЦРУ Джона Реткліффа, який заявив, що пандемія COVID-19 виникла внаслідок витоку вірусу з лабораторії в Ухані.

Лю Пеньюй підкреслив, що США мають припинити поширювати "безпідставні звинувачення на адресу інших країн" і надати світовій спільноті інформацію про діяльність своїх біолабораторій, розташованих у різних куточках світу.

Походження вірусу – це складна наукова проблема, яку мають досліджувати науковці та експерти через ретельні та системні дослідження. Цей процес не повинен бути предметом політичних рішень,

– зазначив китайський дипломат.

Які існують теорії походження коронавірусу

Походження коронавірусу SARS-CoV-2, який спричинив пандемію COVID-19, все ще залишається предметом активних досліджень і дебатів серед науковців. Існує декілька теорій, які пояснюють його походження.

Природне походження (зоонозний шлях)

Вірус передався людині від тварин. Як і інші коронавіруси (наприклад, SARS і MERS), SARS-CoV-2, ймовірно, виник у природному резервуарі – кажанах. Потім він міг пройти через проміжного господаря (наприклад, панголінів або інших тварин), а тоді адаптуватися і передатися людині.

Які є дані на підтримку гіпотези:

Генетична схожість SARS-CoV-2 із коронавірусами кажанів (близько 96% спільності з вірусом RaTG13 у кажанів).

Подібність до інших зоонозних вірусів, які передавалися людині в минулому.

Вважається, що початкові зараження могли статися на ринку в Ухані, де продавали живих тварин.

Витік із лабораторії

SARS-CoV-2 міг випадково потрапити в навколишнє середовище внаслідок лабораторного інциденту, наприклад, в Уханському інституті вірусології, де активно вивчали коронавіруси кажанів.

Які є дані на підтримку гіпотези:

Лабораторія в Ухані розміщується поблизу першого зафіксованого спалаху.

Відомо, що в лабораторії проводили експерименти з коронавірусами задля вивчення їхніх мутацій і шляхів передачі.

Китай втручався в розслідування походження вірусу і перешкоджав роботі науковців.

Недоліки гіпотези:

Відсутність безпосередніх доказів того, що вірус був створений чи модифікований штучно.

Генетичний аналіз не показує ознак навмисних маніпуляцій із вірусом.

Сьогодні більшість наукових організацій і експертів схиляються до природного походження SARS-CoV-2.