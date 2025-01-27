Такую позицию высказал пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пеньюй, сообщает 24 Канал со ссылкой на Farsnews.

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Ответ Китая на обвинения США на обвинения США

Таким образом, представитель китайского диппредставительства ответил на слова нового главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, который заявил, что пандемия COVID-19 возникла в результате утечки вируса из лаборатории в Ухане.

Лю Пеньюй подчеркнул, что США должны прекратить распространять "безосновательные обвинения в адрес других стран" и предоставить мировому сообществу информацию о деятельности своих биолабораторий, расположенных в разных уголках мира.

Происхождение вируса – это сложная научная проблема, которую должны исследовать ученые и эксперты через тщательные и системные исследования. Этот процесс не должен быть предметом политических решений,

– отметил китайский дипломат.

Какие существуют теории происхождения коронавируса

Происхождение коронавируса SARS-CoV-2, который вызвал пандемию COVID-19, все еще остается предметом активных исследований и дебатов среди ученых. Существует несколько теорий, которые объясняют его происхождение.

Естественное происхождение (зоонозный путь)

Вирус передался человеку от животных. Как и другие коронавирусы (например, SARS и MERS), SARS-CoV-2, вероятно, возник в естественном резервуаре – летучих мышей. Затем он мог пройти через промежуточного хозяина (например, панголинов или других животных), а тогда адаптироваться и передаться человеку.

Какие есть данные в поддержку гипотезы:

Генетическое сходство SARS-CoV-2 с коронавирусами летучих мышей (около 96% общности с вирусом RaTG13 у летучих мышей).

Сходство с другими зоонозными вирусами, которые передавались человеку в прошлом.

Считается, что первоначальные заражения могли произойти на рынке в Ухане, где продавали живых животных.

Утечка из лаборатории

SARS-CoV-2 мог случайно попасть в окружающую среду вследствие лабораторного инцидента, например, в Уханьском институте вирусологии, где активно изучали коронавирусы летучих мышей.

Какие есть данные в поддержку гипотезы:

Лаборатория в Ухане размещается вблизи первой зафиксированной вспышки.

Известно, что в лаборатории проводили эксперименты с коронавирусами для изучения их мутаций и путей передачи.

Китай вмешивался в расследование происхождения вируса и препятствовал работе ученых.

Недостатки гипотезы:

Отсутствие непосредственных доказательств того, что вирус был создан или модифицирован искусственно.

Генетический анализ не показывает признаков преднамеренных манипуляций с вирусом.

Сегодня большинство научных организаций и экспертов склоняются к естественному происхождению SARS-CoV-2.