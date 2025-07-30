Найефективніше, що ви можете зробити для профілактики каменів у нирках – підтримувати водний баланс. Регулярне вживання рідини допомагає уникати зневоднення, а отже, і знижує ризик утворення цих неприємних кристалів. Експерти радять прислухатися до відчуття спраги, але оптимально – до 3 літрів рідини на добу.

Дехто вважає, що кавун може бути непоганою альтернативою воді влітку – він справді соковитий, смачний і допомагає не забувати про гідратацію. Але не захоплюйтесь лише кавунами: вберегтися від каменів за їхньою допомогою, на жаль, не вдасться, пише 24 Канал з посилання NHS.

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Чому з’являються камені у нирках?

Камені починають формуватися тоді, коли в сечі накопичується забагато речовин, здатних кристалізуватися – передусім кальцію, оксалату й сечової кислоти. Коли рідини в організмі недостатньо, ці речовини перестають виводитися і починають злипатися, утворюючи камені.

Є кілька факторів, що підвищують ризик розвитку сечокам'яної хвороби:

Генетика – якщо у родичів були камені, варто бути обережнішими.

Недостатнє споживання води – особливо важливо для тих, хто живе у спекотному кліматі чи багато пітніє.

Харчування з надлишком солі, білків і цукру – сіль збільшує навантаження на нирки, а отже, і ризик утворення каменів.

Зайва вага та ожиріння теж відіграють роль.

Захворювання травної системи або операції на ШКТ можуть змінювати обмін речовин і сприяти утворенню каменів.

Хвороби нирок та часті інфекції сечовивідних шляхів.

Деякі ліки й добавки: вітамін C, проносні (при зловживанні), антациди з кальцієм, препарати від мігрені чи депресії.

Якщо у вас уже були камені, лікарі рекомендують випивати стільки рідини, щоб за добу виділялося близько 2 літрів сечі. Для тих, хто живе у спекотних умовах чи активно займається спортом, цю норму можна збільшити.

Кавун – смачно, але не для всіх

Існує думка, що кавун має сечогінний ефект і допомагає “очистити” нирки. Однак він містить багато калію. Якщо нирки працюють не ідеально, надлишок калію може бути небезпечним: викликати слабкість, оніміння, а в тяжких випадках – проблеми із серцем. Спеціалісти радять людям із хворими нирками обмежувати кавун до однієї чашки (приблизно 150 г) на день.

Що ще допоможе захистити ваші нирки:

Обмежте продукти з оксалатами. Якщо у вас схильність до оксалатних каменів, уникайте шпинату, буряка, горіхів, чаю, шоколаду, чорного перцю, сої.

Зменшіть споживання солі та тваринного білка. Краще обирати рослинні джерела білка, наприклад, бобові.

Додавайте кальцій через їжу, а не добавки. Молочні продукти і зелені овочі – безпечні, а от кальцієві добавки можуть підвищити ризик каменів.

Якщо не впевнені, як правильно організувати харчування – зверніться до фахівця. Дієтолог допоможе скласти індивідуальний раціон і знизити ймовірність появи каменів у майбутньому.