Кава зменшує ризик діабету: як її приготувати, щоб отримати користь

Нове дослідження показало, що кава здатна зменшити ймовірність розвитку цукрового діабету 2 типу, але лише за умови, що її вживають без додавання цукру.

У рамках одного з досліджень, у якому взяли участь майже 290 000 людей, близько 13 000 з них зіткнулися з цим захворюванням, повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Кава без цукру зменшує ризик діабету

Вчені встановили, що ті, хто пив каву без добавок, знижували ризик розвитку діабету 2 типу на 10% за кожну чашку на день. Схожу користь отримували й любителі кави з додаванням молока.

Однак, якщо в каву додавали цукор, ефект зменшувався вдвічі – ризик знижувався всього на 5% за умови додавання однієї чайної ложки цукру в чашку.

Раніше було відомо, що вживання кави сприяє меншому набору ваги з віком, що, своєю чергою, також зменшує ймовірність розвитку діабету 2 типу. Крім того, кофеїн і рослинні сполуки, що містяться в напої, мають протизапальну дію, що позитивно впливає на профілактику захворювання.

Чому варто відмовитися від цукру

Кава з цукром, що має високу калорійність, не дає відчуття насичення, як це робить їжа. В результаті людина не зменшує кількість споживаних калорій внаслідок інших продуктів, що може негативно позначитися на вазі та загальному стані організму.

Також з'ясувалося, що використання штучних підсолоджувачів зменшує здатність кави захищати від діабету. Зокрема, з їх додаванням ризик виникнення захворювання зменшувався всього на 7% на кожну чашку.

Кава справді може знизити ймовірність розвитку діабету, однак додавання цукру або підсолоджувачів значно послаблює цей ефект. Різниці в способах споживання дозволили нам глибше зрозуміти вплив кави на здоров'я,

– зазначив керівник дослідження доктор Маттіас Хенн.

У підсумку, незалежно від того, чи ви надаєте перевагу – чаю чи каві, краще відмовитися від цукру в напоях. Він містить порожні калорії, які сприяють зайвій вазі та підвищують ризик супутніх захворювань.