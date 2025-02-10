Кофе уменьшает риск диабета: как его приготовить, чтобы получить пользу

Новое исследование показало, что кофе способен уменьшить вероятность развития сахарного диабета 2 типа, но только при условии, что его употребляют без добавления сахара.

В рамках одного из исследований, в котором приняли участие почти 290 000 человек, около 13 000 из них столкнулись с этим заболеванием, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Кофе без сахара уменьшает риск диабета

Ученые установили, что те, кто пил кофе без добавок, снижали риск развития диабета 2 типа на 10% за каждую чашку в день. Похожую пользу получали и любители кофе с добавлением молока.

Однако, если в кофе добавляли сахар, эффект уменьшался вдвое – риск снижался всего на 5% при условии добавления одной чайной ложки сахара в чашку.

Ранее было известно, что употребление кофе способствует меньшему набору веса с возрастом, что, в свою очередь, также уменьшает вероятность развития диабета 2 типа. Кроме того, кофеин и растительные соединения, содержащиеся в напитке, обладают противовоспалительным действием, что положительно влияет на профилактику заболевания.

Почему стоит отказаться от сахара

Кофе с сахаром, имеющий высокую калорийность, не дает чувство насыщения, как это делает еда. В результате человек не уменьшает количество потребляемых калорий за счет других продуктов, что может негативно сказаться на весе и общем состоянии организма.

Также выяснилось, что использование искусственных подсластителей уменьшает способность кофе защищать от диабета. В частности, с их добавлением риск возникновения заболевания уменьшался всего на 7% на каждую чашку.

Кофе действительно может снизить вероятность развития диабета, однако добавление сахара или подсластителей значительно ослабляет этот эффект. Разницы в способах потребления позволили нам глубже понять влияние кофе на здоровье,

– отметил руководитель исследования доктор Маттиас Хенн.

В итоге, независимо от того, предпочитаете ли вы – чай или кофе, лучше отказаться от сахара в напитках. Он содержит пустые калории, которые способствуют лишнему весу и повышают риск сопутствующих заболеваний.