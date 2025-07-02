Кава і тиск: чи дійсно ваш улюблений напій може зашкодити серцю
- Експерти зазначають, що кофеїн у каві може тимчасово підвищувати артеріальний тиск, але при помірному вживанні кава не має довготривалого негативного впливу на здорових людей.
- Рекомендації FDA та Американської кардіологічної асоціації вказують на безпечне споживання до 400 міліграмів кофеїну на день для дорослих без проблем зі здоров'ям, що відповідає 4 – 5 чашкам кави.
Багато людей не уявляють свій день без чашки кави. Водночас майже половина дорослого населення страждає від підвищеного артеріального тиску. Чи посилює кава цей стан, чи навпаки може бути корисною – розповідаємо далі.
Кава та високий тиск
Щоб розібратися, експерти проаналізували сучасні дослідження, передає 24 Канал. Почнемо з фактів – головна активна речовина кави – кофеїн дійсно може тимчасово підвищувати тиск.
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Зокрема, дієтологиня Кіран Кемпбелл пояснила, що кофеїн стимулює нервову систему, підвищує вироблення адреналіну і блокує аденозин – молекулу, що розслабляє судини. В результаті судини звужуються, і тиск зростає.
Дослідження підтвердили, що після чашки кави тиск і пульс можуть піднятися, але це не означає розвиток хронічної гіпертензії. З часом організм виробляє толерантність до кофеїну, і при помірному вживанні кава не має довготривалого негативного впливу на тиск у здорових людей.
Зауважте. Реакція організму залежить від кількох факторів, як от блокування аденозину, антиоксидантні властивості кави, активація адреналіну та спосіб приготування напою. Наприклад, нефільтрована кава (турецька, френч-прес) містить дітерпени, які можуть підвищувати рівень "поганого" холестерину, тоді як фільтрована – безпечніша для серця.
Скільки кави можна пити
За рекомендаціями FDA та Американської кардіологічної асоціації, для дорослих без проблем зі здоров'ям безпечно споживати до 400 міліграмів кофеїну на день, що відповідає 4 – 5 чашкам кави.
"Людям з гіпертонією радять обмежуватися однією чашкою і спостерігати за реакцією організму", – ідеться у дослідженнях.
Для контролю варто звернути увагу на вміст кофеїну в різних видах кави. Наприклад, еспресо містить близько 63 міліграмів, чашка заварної кави – близько 95 міліграмів, холодна кава може мати більше кофеїну через концентрацію, а декаф – лише 3 міліграми.
Що робити, якщо маєте проблеми з тиском і любите каву
Якщо ви любите каву, але хвилюєтесь про тиск, слідкуйте за його рівнем до і після напою, скорочуйте інші джерела кофеїну, обирайте декаф або каву з пониженим вмістом кофеїну та консультуйтеся з лікарем, особливо при прийомі ліків від гіпертонії.
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