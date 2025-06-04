Краса та здоровʼя в літньому віці: популярний напій сприяє здоровому старінню

Свіжі дані багаторічного наукового дослідження відкривають несподівані переваги вашого ранкового ритуалу: виявляється, звичка випивати одну – дві чашки кави на день може допомогти жінкам довше зберігати як ясність розуму, так і фізичну активність.

За словами дослідників, це допомагає залишатися енергійними, сильними й почуватися здоровими навіть у зрілому віці, пише 24 Канал з посилання на Current Developments in Nutrition.

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Нове дослідження впливу кави

Ця масштабна робота базується на аналізі харчування та здоров’я майже 48 тисяч жінок, за якими спостерігали з 1984 року протягом 30 років. Вчені з’ясували: жінки віком від 45 до 60 років, які регулярно п’ють каву з кофеїном, мають більше шансів зустріти старість без серйозних хронічних захворювань, з гарною пам’яттю та міцними здоровʼям.

Що таке "здорове старіння"

У дослідженні цей термін означає дожиття до 70 років і більше без 11 поширених хронічних хвороб, збереження фізичних і психічних функцій, відсутність серйозних когнітивних порушень та скарг на пам’ять.

За словами провідної авторки дослідження, співробітниці Гарвардського університету Сари Махдаві, їхній проєкт вперше оцінив вплив кави на різні аспекти старіння і виявив: саме кава з кофеїном здатна підтримувати розумові й фізичні функції у довгостроковій перспективі.

Вона підкреслює, що помірне вживання кави особливо ефективне у поєднанні з іншими корисними звичками – правильним харчуванням, фізичною активністю, відмовою від куріння.

Упродовж дослідження фахівці регулярно збирали детальну інформацію про раціон та спосіб життя учасниць – кожні чотири роки. Особливу увагу приділяли тому, як різні напої з кофеїном (кава, чай, кава без кофеїну, колу) та їхня кількість впливають на ймовірність здорового старіння.

Станом на 2016 рік понад 3,7 тисячі жінок із цієї великої групи повністю відповідали суворим критеріям здорового старіння.

Кава покращує здоровʼя жінок

У середньому учасниці у віці 45 – 60 років щодня отримували близько 315 мг кофеїну – це приблизно три маленькі чашки кави або півтори великі за сучасними мірками. Понад 80% кофеїну надходило саме з кави.

Цікаво, що кожна додаткова чашка кави з кофеїном (до п’яти маленьких або близько 2,5 великих чашок на день) підвищувала шанси на здорове старіння на 2 – 5%. Водночас інші джерела кофеїну – чай і безалкогольні газовані напої – не лише не допомагали, а кола навіть шкодила: кожна нова порція коли знижувала ймовірність здорового старіння на 20 – 26%.

Автори підкреслюють: хоча зв’язок між вживанням кави та здоровим старінням існує, цей ефект досить слабкий у порівнянні з користю від здорового способу життя загалом, а отже, потребує подальшого вивчення.