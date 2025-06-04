Красота и здоровье в пожилом возрасте: популярный напиток способствует здоровому старению

Свежие данные многолетнего научного исследования открывают неожиданные преимущества вашего утреннего ритуала: оказывается, привычка выпивать одну –две чашки кофе в день может помочь женщинам дольше сохранять как ясность ума, так и физическую активность.

По словам исследователей, это помогает оставаться энергичными, сильными и чувствовать себя здоровыми даже в зрелом возрасте, пишет 24 Канал со ссылкой на Current Developments in Nutrition.

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Новое исследование влияния кофе

Эта масштабная работа базируется на анализе питания и здоровья почти 48 тысяч женщин, за которыми наблюдали с 1984 года в течение 30 лет. Ученые выяснили: женщины в возрасте от 45 до 60 лет, которые регулярно пьют кофе с кофеином, имеют больше шансов встретить старость без серьезных хронических заболеваний, с хорошей памятью и крепкими здоровьем.

Что такое "здоровое старение"

В исследовании этот термин означает доживание до 70 лет и более без 11 распространенных хронических болезней, сохранение физических и психических функций, отсутствие серьезных когнитивных нарушений и жалоб на память.

По словам ведущего автора исследования, сотрудницы Гарвардского университета Сары Махдави, их проект впервые оценил влияние кофе на различные аспекты старения и обнаружил: именно кофе с кофеином способен поддерживать умственные и физические функции в долгосрочной перспективе.

Она подчеркивает, что умеренное употребление кофе особенно эффективно в сочетании с другими полезными привычками – правильным питанием, физической активностью, отказом от курения.

В течение исследования специалисты регулярно собирали подробную информацию о рационе и образе жизни участниц – каждые четыре года. Особое внимание уделяли тому, как различные напитки с кофеином (кофе, чай, кофе без кофеина, колу) и их количество влияют на вероятность здорового старения.

По состоянию на 2016 год более 3,7 тысяч женщин из этой большой группы полностью соответствовали строгим критериям здорового старения.

Кофе улучшает здоровье женщин

В среднем участницы в возрасте 45 – 60 лет ежедневно получали около 315 мг кофеина – это примерно три маленькие чашки кофе или полторы большие по современным меркам. Более 80% кофеина поступало именно из кофе.

Интересно, что каждая дополнительная чашка кофе с кофеином (до пяти маленьких или около 2,5 больших чашек в день) повышала шансы на здоровое старение на 2 – 5%. В то же время другие источники кофеина – чай и безалкогольные газированные напитки – не только не помогали, а кола даже вредила: каждая новая порция колы снижала вероятность здорового старения на 20 – 26%.

Авторы подчеркивают: хотя связь между употреблением кофе и здоровым старением существует, этот эффект достаточно слабый по сравнению с пользой от здорового образа жизни в целом, а значит, требует дальнейшего изучения.