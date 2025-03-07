Скільки чашок кави на день не нашкодять вам

Мільйони людей починають свій день з чашки кави, і останні наукові дослідження лише підсилюють інтерес до її впливу на здоров'я. Недавні роботи показали, що помірне споживання кофеїну – чи то з кави, чи з чаю – може знизити ризик розвитку серйозних захворювань, таких як хвороби серця, інсульт і діабет.

Зокрема, регулярне вживання кави, особливо вранці, зменшує ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань і передчасної смерті. Але наскільки корисна кава і скільки чашок на день є оптимальним для організму, розповідає 24 Канал з посиланням на CNN.

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Користь кави

Доктор Леана Вень, експерт у галузі медицини, зазначає, що наукові дані про користь кави досить переконливі. Довготривалі дослідження підтверджують, що помірне споживання кави знижує ризик багатьох захворювань, зокрема діабету, серцевих хвороб, деяких видів раку та деменції.

Хоча точний механізм цього впливу досі обговорюється, вважається, що кофеїн містить антиоксиданти та протизапальні сполуки, які допомагають боротися з раковими захворюваннями, поліпшують засвоєння інсуліну, контролюють рівень цукру в крові та підтримують обмін холестерину.

Оптимальна кількість кави, що не завдає шкоди здоров’ю, – від 2 до 4 чашок на день,

– наголосили науковці.

Люди, які пили 3 чашки кави щодня, знижували ризик кардіометаболічних захворювань на 48% у порівнянні з тими, хто споживав менше однієї чашки. Інше дослідження 2022 року підтвердило, що найбільша користь для здоров’я спостерігається у тих, хто п’є 2 – 3 чашки кави на день.

Варто знати.При цьому особливий ефект має мелена кава – вона знижує ризик передчасної смерті на 27%, в той час як розчинна кава – лише на 11%.

Пам'ятайте про міру

Однак надмірне споживання кави може призвести до небажаних ефектів: прискореного серцебиття, тривожності, порушення сну. Згідно з даними FDA, безпечна денна норма кофеїну для дорослих становить до 400 міліграмів, що еквівалентно 4 стандартним чашкам кави. Однак кожен організм має свою чутливість, і якщо кава негативно впливає на самопочуття, варто зменшити її кількість.

Також варто пам'ятати, що кофеїн міститься не лише в каві. Наприклад, еспресо має близько 60 – 70 міліграмів кофеїну на 30 мілітрів , чорний чай – від 40 до 90 міліграмів на чашку, а в зеленому та білому чаї – ще менше. Газовані напої можуть містити від 3 до 70 міліграмів кофеїну, але найбільше його у енергетичних напоях, де його кількість досягає 200−300 мг на порцію.

Деяким людям слід обережно ставитися до споживання кофеїну. Наприклад, дітям до 12 років радять повністю уникати кофеїну, підліткам – обмежити до 100 міліграмів на день, а вагітним жінкам – не перевищувати 200 міліграмів на добу. Людям із серцево-судинними захворюваннями також варто консультуватися з лікарем щодо споживання кофеїну.