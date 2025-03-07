Сколько чашек кофе в день не навредят вам

Миллионы людей начинают свой день с чашки кофе, и последние научные исследования лишь усиливают интерес к его влиянию на здоровье. Недавние работы показали, что умеренное потребление кофеина – будь то из кофе или из чая – может снизить риск развития серьезных заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт и диабет.

В частности, регулярное употребление кофе, особенно утром, уменьшает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Но насколько полезен кофе и сколько чашек в день является оптимальным для организма, рассказывает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Польза кофе

Доктор Леана Вэнь, эксперт в области медицины, отмечает, что научные данные о пользе кофе достаточно убедительны. Долговременные исследования подтверждают, что умеренное потребление кофе снижает риск многих заболеваний, в частности диабета, сердечных болезней, некоторых видов рака и деменции.

Хотя точный механизм этого влияния до сих пор обсуждается, считается, что кофеин содержит антиоксиданты и противовоспалительные соединения, которые помогают бороться с раковыми заболеваниями, улучшают усвоение инсулина, контролируют уровень сахара в крови и поддерживают обмен холестерина.

Оптимальное количество кофе, что не наносит вреда здоровью, – от 2 до 4 чашек в день,

– отметили ученые.

Люди, которые пили 3 чашки кофе ежедневно, снижали риск кардиометаболических заболеваний на 48% по сравнению с теми, кто потреблял менее одной чашки. Другое исследование 2022 года подтвердило, что наибольшая польза для здоровья наблюдается у тех, кто пьет 2 – 3 чашки кофе в день.

Стоит знать.При этом особый эффект имеет молотый кофе – он снижает риск преждевременной смерти на 27%, в то время как растворимый кофе – лишь на 11%.

Помните о мере

Однако чрезмерное потребление кофе может привести к нежелательным эффектам: учащенному сердцебиению, тревожности, нарушению сна. Согласно данным FDA, безопасная дневная норма кофеина для взрослых составляет до 400 миллиграммов, что эквивалентно 4 стандартным чашкам кофе. Однако каждый организм имеет свою чувствительность, и если кофе негативно влияет на самочувствие, стоит уменьшить его количество.

Также стоит помнить, что кофеин содержится не только в кофе. Например, эспрессо имеет около 60 – 70 миллиграммов кофеина на 30 миллилитров , черный чай – от 40 до 90 миллиграммов на чашку, а в зеленом и белом чае – еще меньше. Газированные напитки могут содержать от 3 до 70 миллиграммов кофеина, но больше всего его в энергетических напитках, где его количество достигает 200-300 мг на порцию.

Некоторым людям следует осторожно относиться к потреблению кофеина. Например, детям до 12 лет советуют полностью избегать кофеина, подросткам – ограничить до 100 миллиграммов в день, а беременным женщинам – не превышать 200 миллиграммов в сутки. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями также стоит консультироваться с врачом относительно потребления кофеина.