Чи можна пити каву і чай під час їжі

Якщо ви звикли насолоджуватися чаєм або кавою під час їжі й при цьому добре почуваєтеся, причин для хвилювання немає. Але деякі дослідження свідчать про те, що така звичка може негативно впливати на засвоєння організмом певних поживних речовин.

Існує багато порад і табу щодо харчування, але чи справді чай або кава під час їжі також потрапляють під заборону? Є дві основні причини занепокоєння щодо вживання цих напоїв під час їжі, повідомляє 24 Канал з посиланням на healthshots.

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Вплив на засвоєння заліза та кальцію

Вважається, що кофеїн, який присутній у цих напоях, може знижувати ефективність засвоєння організмом заліза та кальцію з їжі. Це пояснюється наявністю фенольних сполук – танінів, які утворюють зв’язки із залізом у травній системі, заважаючи його поглинанню.

Подібний ефект спостерігається й з кальцієм. Однак поки що невідомо, наскільки це може бути критично для організму. Наприклад, експерименти на тваринах показали, що зменшення засвоєння кальцію не впливає на його загальний рівень у кістках.

Вплив кави на кислотність шлунка

Кава стимулює вироблення соляної кислоти та посилює перистальтику кишківника. У цьому є навіть певні переваги, оскільки такі процеси можуть сприяти травленню. Однак у деяких людей кофеїн може викликати печію або інші неприємні відчуття у шлунку. Результати досліджень із цього питання суперечливі й потребують подальшого вивчення.

Рішення пити чи не пити чай або каву під час їжі варто приймати, орієнтуючись на власні відчуття. Якщо ці напої не викликають дискомфорту, і ви не страждаєте від дефіциту заліза, виключати їх зі свого раціону немає потреби. Щоб перестрахуватися, можна зробити паузу приблизно на годину після їжі, а потім спокійно насолоджуватися улюбленим напоєм.