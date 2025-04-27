Чи можна пити каву і чай під час їжі
- Пиття чаю або кави під час їжі може знижувати засвоєння заліза та кальцію через наявність танінів, хоча вплив на кальцій менш критичний.
- Кава може підвищувати кислотність шлунка, викликаючи дискомфорт у деяких людей, але рішення про вживання цих напоїв під час їжі слід приймати, орієнтуючись на власні відчуття.
- Необхідності виключати чай або каву з раціону немає, якщо немає дискомфорту чи дефіциту заліза, але можна робити паузу після їжі.
Якщо ви звикли насолоджуватися чаєм або кавою під час їжі й при цьому добре почуваєтеся, причин для хвилювання немає. Але деякі дослідження свідчать про те, що така звичка може негативно впливати на засвоєння організмом певних поживних речовин.
Існує багато порад і табу щодо харчування, але чи справді чай або кава під час їжі також потрапляють під заборону? Є дві основні причини занепокоєння щодо вживання цих напоїв під час їжі, повідомляє 24 Канал з посиланням на healthshots.
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Вплив на засвоєння заліза та кальцію
Вважається, що кофеїн, який присутній у цих напоях, може знижувати ефективність засвоєння організмом заліза та кальцію з їжі. Це пояснюється наявністю фенольних сполук – танінів, які утворюють зв’язки із залізом у травній системі, заважаючи його поглинанню.
Подібний ефект спостерігається й з кальцієм. Однак поки що невідомо, наскільки це може бути критично для організму. Наприклад, експерименти на тваринах показали, що зменшення засвоєння кальцію не впливає на його загальний рівень у кістках.
Вплив кави на кислотність шлунка
Кава стимулює вироблення соляної кислоти та посилює перистальтику кишківника. У цьому є навіть певні переваги, оскільки такі процеси можуть сприяти травленню. Однак у деяких людей кофеїн може викликати печію або інші неприємні відчуття у шлунку. Результати досліджень із цього питання суперечливі й потребують подальшого вивчення.
Рішення пити чи не пити чай або каву під час їжі варто приймати, орієнтуючись на власні відчуття. Якщо ці напої не викликають дискомфорту, і ви не страждаєте від дефіциту заліза, виключати їх зі свого раціону немає потреби. Щоб перестрахуватися, можна зробити паузу приблизно на годину після їжі, а потім спокійно насолоджуватися улюбленим напоєм.
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