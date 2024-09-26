То чи варто відтягувати із заміною кришталика? На цю важливу тему 24 Канал поговорив з членом Європейського товариства катарактальних і рефракційних хірургів, офтальмохірургом клініки "Ексімер" Андрієм Красуцьким.

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Чому виникає катаракта

Кришталик – природна лінза всередині ока, що забезпечує фокусування зору на різних дистанціях. Кришталик складається із зовнішньої оболонки – капсули та внутрішнього наповнення – білків.

Помутніння білків кришталика називають катарактою. Це є закономірним процесом в результаті вікових змін організму, проте може відбуватися і під впливом фізичних чи хімічних чинників.

З грецької мови термін “катаракта” перекладається як "водоспад", адже людина бачить все немов через водну стіну або плівку. При катаракті якість життя сильно знижується, ба більше – може розвиватися депресія, погіршуватися когнітивні функції та підвищуватися ризик травматизму.

Наприклад, австралійські вчені дослідили пацієнтів, що мали двобічну катаракту. 31 % учасників скаржився на 1 – 2 падіння на рік, а 15 % – на часте. А все тому, що поганий зір знижує здатність орієнтуватися у просторі.

Отже, з неоперованою катарактою людина значно менше сприймає інформації з навколишнього світу, не може читати, займатися буденними справами, а в глибокій стадії навіть пересуватися. Так поступово відбувається її інвалідизація.

В окремих випадках запущена катаракта призводить до підвищеного очного тиску, через що розвивається інша небезпечна хвороба – глаукома.

Андрій Красуцький "Найбільша помилка – зволікати й сподіватися на покращення стану. Треба розуміти, що помутніння кришталика – незворотний процес, за якого білок втрачає прозорість й ущільнюється. Згадайте, що відбувається з білком, якщо зварити яйце? Первісну форму й стан вже не повернути, тому жодного лікування не існує, єдиний варіант – замінити природний помутнілий кришталик на штучну лінзу. "

Запущена стадія катаракти ускладнює подальше хірургічне втручання, що впливає на тривалість реабілітації після операції.

Як зрозуміти, що у вас катаракта

Найперша ознака, коли при погляді є туман, що не зникає, навіть якщо одягти окуляри. Інший важливий критерій – ви краще бачитимете в сутінках, ніж на сонці. За яскравого світла, навпаки, якість зору сильно знижується.

Зазвичай катаракта з’являється у старшому віці, тому після 50 років треба щороку проходити огляд в офтальмолога.

У молодих людей розвиток катаракти пов’язаний із токсичним впливом. Наприклад, при лікуванні системних захворювань, як-от ревматоїдний артрит, може мутнішати кришталик. Так само й через хімічні фактори, іонізуюче, інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання. Тож у групі ризику сталевари, фахівці, що обслуговують радари, системи зв’язку тощо.

Лікування катаракти

Андрій Красуцький "Є лише один шлях позбутися катаракти – хірургічне втручання. Ніколи, ні на якій стадії помутніння кришталика не лікується медикаментозно – немає клінічно підтверджених даних в ефективності якихось диво-крапель чи пігулок. Не витрачайте дарма кошти й час на маркетингові обіцянки."

Потрібно вилучити помутнілий кришталик, а на його місце імплантувати штучний прозорий, який функціонуватиме все життя і забезпечуватиме гарний зір.

У всьому світі 99,9% катаракту видаляють за допомогою ультразвуку. Спеціальне ультразвукове вістря розбиває кришталикові маси. Змутнілий кришталик за консистенцією може нагадувати твердий сир, тож маленька ультразвукова голочка діаметром 1,3 – 1,5 мм перетворює його на емульсію, яка відсмоктується з ока спеціальною аспіраційною системою.

Після операції залишається прозорий мішечок-капсула, в якому колись містилися мутні білки кришталика – катарактальні маси. Саме сюди імплантується штучний кришталик.

Наскільки покращиться зір після заміни кришталика

Зір забезпечує не кришталик, а дует сітківки, що розташована всередині ока, та головного мозку. Завдання кришталика – фокусувати зображення на сітківку.

Тож якщо сітківка разом із головним мозком до розвитку катаракти забезпечувала стовідсотковий зір, то й після видалення кришталика та імплантації штучної лінзи він буде настільки ж добре.

Андрій Красуцький "Якщо ж до або під час появи катаракти були якісь захворювання сітківки чи зорових нервів, що передають інформацію, то вірогідність отримати стовідсотковий зір після операції знижується. І, на жаль, окуляри у цій ситуації не допоможуть, бо вони коригують лише оптичну частину ока."

Існує кілька типів штучних кришталиків. Так, монофокальні забезпечують гарний зір тільки в якомусь одному діапазоні. Наприклад, для читання на відстані 30 – 40 сантиметрів, або роботи з комп'ютером на відстані 60 – 70 сантиметрів, або для їзди за кермом чи походу в кінотеатр, де потрібен зір вдалечінь від півтора метра. Інші дистанції потрібно буде компенсувати окулярами.

Проте є спеціальні мультифокальні кришталики, які дають змогу після хірургічного втручання бачити на різні відстані без окулярів протягом усього життя.

Чому ж так важливо вчасно позбутися катаракти

Видалення катаракти на початкових стадіях дає змогу прогнозувати післяопераційний результат і мати короткий період реабілітації – години чи дні. Робити це на пізніх стадіях складніше для лікаря і травматичніше для ока: реабілітаційний період подовжується до тижнів, інколи місяців, а прогнозування результату неможливе.

Другий, не менш вагомий аргумент – залишатися активною людиною у будь-якому віці. У сучасному світі надзвичайно важливою є якість життя. А з появою катаракти воно значно погіршується, з’являється безліч обмежень та незручностей. Ви втрачаєте змогу читати, роздивлятися деталі, шити, готувати, без проблем зачиняти ключем двері, навіть нормально ходити, бо банально не бачите бордюрів на дорозі й ризикуєте впасти.