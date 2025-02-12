Грип в Україні: у пʼяти областях можливе запровадження карантину
- У п'яти областях західної України можливе введення локальних карантинних обмежень через перевищення епідеміологічного порогу захворюваності на ГРВІ та грип.
- За минулий тиждень зареєстровано 171 068 випадків ГРВІ, з яких 104 843 – діти, що є типовим для середини епідемічного сезону.
- З початку циркуляції грипу в січні зафіксовано 15 смертельних випадків через ускладнення, а загалом з початку епідемічного сезону захворіло 2 262 760 осіб.
- Розглядається можливість переходу навчальних закладів на дистанційне навчання та обмеження відвідувачів у громадських установах.
На заході України зафіксовано швидке зростання захворювань на ГРВІ та грип. У п’яти областях країни можливе запровадження посилених карантинних обмежень, відомих як "локальний карантин", через перевищення епідеміологічного порогу захворюваності.
Карантин на заході України
У МОЗ зазначили, що найбільший ріст випадків спостерігається в Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. У зв’язку з цим регіональні комісії можуть приймати рішення про введення додаткових протиепідемічних заходів, повідомляє 24 Канал.
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Зокрема, розглядається можливість переходу навчальних закладів на дистанційну форму навчання, обмеження кількості відвідувачів у громадських установах та впровадження інших заходів для стримування поширення захворювання.
Епідемічна ситуація в Україні
За даними МОЗ, протягом минулого тижня в Україні на ГРВІ захворіло 171 068 людей, з яких 104 843 – діти. Така кількість випадків є типовою для середини епідемічного сезону та не виходить за межі епідеміологічного порогу, встановленого для сезону 2024/2025 років.
Різке збільшення захворюваності пов’язане з активним поширенням вірусів грипу у 22 регіонах країни. З початку циркуляції в січні зафіксовано 15 смертельних випадків, викликаних ускладненнями захворювань.
Загалом від початку епідемічного сезону в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 2 262 760 осіб, що на 22,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас було підтверджено 17 380 випадків COVID-19, серед яких 78 призвели до летального результату.
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