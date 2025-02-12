Грипп в Украине: в пяти областях возможно введение карантина

На западе Украины зафиксирован быстрый рост заболеваний ОРВИ и гриппом. В пяти областях страны возможно введение усиленных карантинных ограничений, известных как "локальный карантин", из-за превышения эпидемиологического порога заболеваемости.

Карантин на западе Украины

В МИНЗДРАВЕ отметили, что наибольший рост случаев наблюдается в Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях. В связи с этим региональные комиссии могут принимать решение о введении дополнительных противоэпидемических мероприятий, сообщает 24 Канал.

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В частности, рассматривается возможность перехода учебных заведений на дистанционную форму обучения, ограничение количества посетителей в общественных учреждениях и внедрение других мер для сдерживания распространения заболевания.

Эпидемическая ситуация в Украине

По данным Минздрава, течение прошлой недели в Украине ОРВИ заболело 171 068 человек, из которых 104 843 – дети. Такое количество случаев является типичным для середины эпидемического сезона и не выходит за пределы эпидемиологического порога, установленного для сезона 2024/2025 годов.

Резкое увеличение заболеваемости связано с активным распространением вирусов гриппа в 22 регионах страны. С начала циркуляции в январе зафиксировано 15 смертельных случаев, вызванных осложнениями заболеваний.

Всего с начала эпидемического сезона в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 2 262 760 человек, что на 22,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время было подтверждено 17 380 случаев COVID-19, среди которых 78 привели к летальному исходу.