Чи можуть БАДи допомогти побороти тривогу та стрес

Можливо, харчові добавки з магнієм, омега-3 жирними кислотами та іншими компонентами можуть виявитися корисними. Проте більшість з них потребують додаткового наукового обґрунтування. Існують також більш надійні способи боротьби з тривожними станами.

У повсякденному житті безліч факторів можуть викликати занепокоєння: війна, стрес на роботі, невизначеність у майбутньому, фінансові проблеми та навіть проблеми зі здоровʼям. Обговорення всіх цих питань з психотерапевтом може вимагати багато часу і доступним не всім, повідомляє 24 Канал з посиланням на healthline.

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Може, варто розглянути можливість використання харчових добавок для зниження тривожності? Давайте детальніше розглянемо ефективність і безпеку найбільш відомих із них.

Магній

Існують дослідження, які свідчать про те, що магній може впливати на рівень тривожності та стресу, однак необхідні додаткові спостереження. Відомо, що магній здатен знижувати рівень кортизолу, гормону стресу, а також регулювати баланс збуджувальних і гальмівних нейромедіаторів у мозку.

Експерти радять отримувати магній з їжі, включаючи горіхи, бобові, цільні злаки та зелені овочі, оскільки це сприяє кращому засвоєнню і знижує ризик передозування.

Омега-3 жирні кислоти

Недавнє дослідження показало, що добавки з омега-3, особливо при споживанні 2 грамів щодня, можуть знижувати симптоми тривожності. Однак автори дослідження попереджають про низький рівень доказовості і необхідність подальших ретельних досліджень.

Омега-3 також можна отримувати з їжі, такої як риба, горіхи, насіння та деякі рослинні олії.

Вітаміни групи В

Дані про вплив вітамінів групи B на тривожність суперечливі. В одному дослідженні було показано, що вітаміни В6 і В12 можуть знижувати симптоми тривоги, тоді як в іншому дослідженні їх вплив не підтверджувався.

Не варто приймати вітаміни групи B без консультації з лікарем.

Рослинні екстракти, такі як валеріана та ромашка

Ефективність рослинних екстрактів у зменшенні тривожності також не має чітких доказів. Вони вважаються відносно безпечними при періодичному використанні, але постійний прийом небажаний. Крім того, деякі екстракти, наприклад, валеріани та ромашки, протипоказані вагітним і годуючим жінкам.

Що дійсно допомагає знизити тривожність

Для довгострокового і більш ефективного управління тривожністю найкраще використовувати методи, які мають доведену ефективність, такі як когнітивно-поведінкова терапія. Цей підхід допомагає змінювати негативні думки та поведінкові моделі, які погіршують відчуття тривоги. Також можуть бути корисні різні психологічні практики, такі як майндфулнес або медитація.