Могут ли БАДы помочь побороть тревогу и стресс

Возможно, пищевые добавки с магнием, омега-3 жирными кислотами и другими компонентами могут оказаться полезными. Однако большинство из них нуждаются в дополнительном научном обосновании. Существуют также более надежные способы борьбы с тревожными состояниями.

В повседневной жизни множество факторов могут вызывать беспокойство: война, стресс на работе, неопределенность в будущем, финансовые проблемы и даже проблемы со здоровьем. Обсуждение всех этих вопросов с психотерапевтом может потребовать много времени и доступно не всем, сообщает 24 Канал со ссылкой на healthline.

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Может, стоит рассмотреть возможность использования пищевых добавок для снижения тревожности? Давайте подробнее рассмотрим эффективность и безопасность наиболее известных из них.

Магний

Существуют исследования, которые свидетельствуют о том, что магний может влиять на уровень тревожности и стресса, однако необходимы дополнительные наблюдения. Известно, что магний способен снижать уровень кортизола, гормона стресса, а также регулировать баланс возбуждающих и тормозных нейромедиаторов в мозге.

Эксперты советуют получать магний из пищи, включая орехи, бобовые, цельные злаки и зеленые овощи, поскольку это способствует лучшему усвоению и снижает риск передозировки.

Омега-3 жирные кислоты

Недавнее исследование показало, что добавки с омега-3, особенно при потреблении 2 граммов ежедневно, могут снижать симптомы тревожности. Однако авторы исследования предупреждают о низком уровне доказательности и необходимости дальнейших тщательных исследований.

Омега-3 также можно получать из пищи, такой как рыба, орехи, семена и некоторые растительные масла.

Витамины группы В

Данные о влиянии витаминов группы B на тревожность противоречивы. В одном исследовании было показано, что витамины В6 и В12 могут снижать симптомы тревоги, тогда как в другом исследовании их влияние не подтверждалось.

Не стоит принимать витамины группы B без консультации с врачом.

Растительные экстракты, такие как валериана и ромашка

Эффективность растительных экстрактов в уменьшении тревожности также не имеет четких доказательств. Они считаются относительно безопасными при периодическом использовании, но постоянный прием нежелателен. Кроме того, некоторые экстракты, например, валерианы и ромашки, противопоказаны беременным и кормящим женщинам.

Что действительно помогает снизить тревожность

Для долгосрочного и более эффективного управления тревожностью лучше всего использовать методы, которые имеют доказанную эффективность, такие как когнитивно-поведенческая терапия. Этот подход помогает менять негативные мысли и поведенческие модели, которые ухудшают чувство тревоги. Также могут быть полезны различные психологические практики, такие как майндфулнес или медитация.