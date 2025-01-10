Популярна дієта негативно впливає на ріст волосся

Дослідження показують, що інтервальне голодування, популярний спосіб зниження ваги, може мати несподівані наслідки для здоров’я волосся.

Команда вчених з Університету Уестлейк у Чжецзяні, Китай, опублікувала дослідження, де вони з’ясували, що інтервальне голодування сповільнює ріст волосся як у лабораторних мишей, так і у людей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cell Press.

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Нове дослідження інтервального голодування

Під час експерименту вчені зістригли шерсть у піддослідних мишей і розділили їх на три групи. Одна група мала необмежений доступ до їжі, друга дотримувалася режиму "8/16" (8 годин для їжі і 16 годин голодування), а третя харчувалася через день. У мишей, які їли без обмежень, шерсть відновилася протягом 30 днів, тоді як у двох інших груп процес відновлення проходив значно повільніше і не завершився навіть через 96 днів.

У паралельному експерименті 49 дорослих людей також залишилися без волосся і дотримувалися режиму "8/16". У них волосся відростало на 18 – 20% повільніше в порівнянні з тими, хто мав необмежене харчування.

Інтервальне голодування сповільнює ріст волосся

Вчені пояснюють це тим, що в період голодування організм переходить зі спалювання глюкози на використання жирів для енергії, що призводить до підвищення рівня вільних жирних кислот. Ці кислоти можуть негативно впливати на стовбурові клітини волосяних фолікулів, відповідальних за ріст волосся. Водночас клітини шкіри, на відміну від волосяних, проявляють більшу стійкість завдяки дії антиоксидантів.

Цікаво, що додавання вітаміну Е або генетична модифікація для посилення антиоксидантного захисту у мишей допомогли зменшити негативний вплив голодування на волосся.

Старший автор дослідження, біолог Бін Чжан, зазначив, що ефекти інтервального голодування можуть варіюватися у різних людей. Метаболізм мишей значно швидший, ніж у людини, тому у людей наслідки менш виражені, але сповільнення росту волосся все ж спостерігається.