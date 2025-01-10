Популярная диета негативно влияет на рост волос

Исследования показывают, что интервальное голодание, популярный способ снижения веса, может иметь неожиданные последствия для здоровья волос.

Команда ученых из Университета Уэстлейк в Чжэцзяне, Китай, опубликовала исследование, где они выяснили, что интервальное голодание замедляет рост волос как у лабораторных мышей, так и у людей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cell Press.

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Новое исследование интервального голодания

Во время эксперимента ученые состригли шерсть у подопытных мышей и разделили их на три группы. Одна группа имела неограниченный доступ к еде, вторая придерживалась режима "8/16" (8 часов для еды и 16 часов голодания), а третья питалась через день. У мышей, которые ели без ограничений, шерсть восстановилась в течение 30 дней, тогда как у двух других групп процесс восстановления проходил значительно медленнее и не завершился даже через 96 дней.

В параллельном эксперименте 49 взрослых людей также остались без волос и придерживались режима "8/16". У них волосы отрастали на 18 – 20% медленнее по сравнению с теми, кто имел неограниченное питание.

Интервальное голодание замедляет рост волос

Ученые объясняют это тем, что в период голодания организм переходит со сжигания глюкозы на использование жиров для энергии, что приводит к повышению уровня свободных жирных кислот. Эти кислоты могут негативно влиять на стволовые клетки волосяных фолликулов, ответственных за рост волос. В то же время клетки кожи, в отличие от волосяных, проявляют большую устойчивость благодаря действию антиоксидантов.

Интересно, что добавление витамина Е или генетическая модификация для усиления антиоксидантной защиты у мышей помогли уменьшить негативное влияние голодания на волосы.

Старший автор исследования, биолог Бин Чжан, отметил, что эффекты интервального голодания могут варьироваться у разных людей. Метаболизм мышей значительно быстрее, чем у человека, поэтому у людей последствия менее выражены, но замедление роста волос все же наблюдается.