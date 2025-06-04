Лікування болю без ліків: створили дієвий інноваційний метод

Вчені створили інноваційну програму, яка дозволяє людям самостійно зменшувати хронічний біль без ліків. Експерти вважають, що ця технологія може стати важливою альтернативою знеболювальним препаратам і допомогти у подоланні опіоїдної залежності.

Вчені з Університету Нового Південного Уельсу в Сіднеї розробила інноваційну систему PainWaive – пристрій та застосунок, пише 24 Канал з посилання на Journal of Pain.

Також на тему Комбіновані оральні контрацептиви підвищують ризик важкого захворювання

Новий прилад проти болю

Система PainWaive поєднує використання EEG-гарнітури та мобільного застосунку з іграми, заснованими на принципах нейробіологічного тренування. Завдяки цьому пацієнти буквально можуть навчитися керувати власною мозковою активністю, пов’язаною зі сприйняттям болю. Таке рішення особливо актуальне для пацієнтів, яким не допомагають ліки або вони просто недоступні.

У дослідженні взяли участь 4 людей із рогівковим нейропатичним болем – цей стан викликає дискомфорт і болісну чутливість в області очей, обличчя та голови. Протягом чотирьох тижнів учасники проходили двадцять домашніх сеансів із новим пристроєм. Як результат, троє з них відзначили суттєве зменшення болю, порівняне з дією сильних знеболювальних.

Як працює PainWaive

Програма фіксує мозкову активність користувача й пропонує завдання, мета яких – змінити аномальні хвильові сплески, які виникають при хронічному болі. Зазвичай при таких станах виникає підвищена активність повільних і швидких ритмів та зниження альфа-хвиль, що, на думку вчених, негативно впливає на роботу мозку при сприйнятті болю.

Для досягнення найкращого ефекту пацієнти не тільки грали в навчальні ігри, а й застосовували техніки ментального контролю – розслаблялись, уявляли приємні образи, навчались фокусуватись. Такі практики допомогли закріпити отримані навички й продовжувати використовувати їх у повсякденному житті навіть після завершення курсу.

Розробники PainWaive прагнуть зробити своє рішення максимально простим і доступним для домашнього використання. У майбутньому вони сподіваються, що подібні методики дозволять мільйонам людей боротися з болем без ліків та побічних ефектів.