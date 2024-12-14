Детальніше розповідає 24 Канал з посиланням на дослідження гендерних відмінностей у наслідках вживання алкоголю. Також варто знати, як ці фактори впливають на організм.

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Як швидко виводиться з організму алкоголь

Швидкість розпаду алкоголю в організмі залежить від багатьох чинників: статі, ваги, кількості випитого алкоголю, харчування та навіть взаємодії з ліками. Чоловіки розщеплюють алкоголь швидше, ніж жінки, через вищий вміст води в організмі.

Для прикладу, печінка чоловіка метаболізує алкоголь зі швидкістю від 0,15 до 0,2 проміле на годину, тоді як у жінок цей показник становить лише 0,1–0,13 проміле.

Як це виглядає на практиці Якщо чоловік і жінка випили однакову кількість алкоголю, наприклад, пляшку вина (приблизно 72 грами чистого алкоголю), організм чоловіка повністю розщепить цю кількість за 9 годин, а жінці для цього знадобиться близько 20 годин. Через три години після вживання концентрація алкоголю в крові чоловіка знизиться на 0,45 проміле, тоді як у жінки – лише на 0,3 проміле.

Як алкоголь всмоктується

На швидкість потрапляння алкоголю у кров впливає, чи їли ви перед цим і що саме. Якщо вживання алкоголю відбувається натщесерце, він потрапляє у кров вже за 15–30 хвилин. Жирна їжа значно уповільнює цей процес, а от напої з вуглекислим газом (наприклад, шампанське чи коктейлі з газованою водою) навпаки прискорюють всмоктування.

Проте слід пам’ятати: навіть ситий шлунок не позбавить вас від похмілля. Їжа може лише уповільнити всмоктування, але ніяк не вплине на кількість алкоголю у крові.

Алкоголь і ліки: подвійна небезпека

Особливу увагу слід приділяти взаємодії алкоголю з медикаментами. Наприклад, ацетилсаліцилова кислота (аспірин), що знімає біль, може підвищити концентрацію алкоголю у крові. Інші препарати, як-от снодійні, заспокійливі чи ліки від діабету, посилюють свій вплив під дією алкоголю, що може призводити до серйозних побічних ефектів.

Уникнення ризиків і знання свого організму – ключ до здорового способу життя. Будьте відповідальними і звертайте увагу на фактори, які можуть впливати на дію алкоголю, особливо під час лікування.