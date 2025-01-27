Поганий і хороший: що таке холестерин і чому він підвищується

Холестерин – це речовина, схожа на жир, яка відіграє важливу роль у функціонуванні організму. Він необхідний для створення клітинних мембран, синтезу гормонів, вітаміну D та багатьох інших процесів.

Приблизно 70% холестерину виробляється безпосередньо в організмі – в печінці та тонкому кишківнику, а решта 30% надходить з харчів, які багаті насиченими жирами, таких як м'ясо, молочні продукти та яйця, повідомляє 24 Канал з посиланням на CDC.

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Організм здатен самостійно синтезувати майже весь потрібний холестерин і ефективно позбуватися зайвого.

Які функції виконує холестерин

Побудова клітинних мембран

Холестерин виступає важливим компонентом клітинних мембран, регулюючи їхню текучість. Саме ця властивість забезпечує клітинам здатність пропускати певні молекули крізь мембрану.

Формування мієлінових оболонок

Він також входить до складу клітин, які формують мієлінові оболонки, що вкривають аксони нейронів. Ці оболонки допомагають нервовим імпульсам передаватися швидше. Порушення процесів обміну холестерину у центральній нервовій системі може бути пов’язане з неврологічними захворюваннями, такими як розсіяний склероз.

Участь у синтезі вітаміну D та гормонів

Холестерин є основою для вироблення вітаміну D і гормонів. Високий рівень вітаміну D, за припущенням вчених, може знижувати кількість "поганого" холестерину в крові та зменшувати ризик розвитку хвороб серця. Проте, потрібні глибші дослідження для підтвердження цього взаємозв'язку.

До того ж усі стероїдні гормони утворюються саме з холестерину. До них належать:

Альдостерон – регулює обмін води та солей, а також впливає на артеріальний тиск.

Кортизол – грає ключову роль в енергетичному обміні, сприяє синтезу глюкози, а також контролює запальні реакції.

Статеві гормони – відповідають за розвиток статевих функцій, лібідо, формування фолікулів та сперматогенез.

Жовчні кислоти та холестерин

Холестерин є основним матеріалом для синтезу жовчних кислот, які входять до складу жовчі. Щодня разом із калом людина втрачає приблизно 0,5 грама жовчних кислот, і саме холестерин використовується для відновлення цієї кількості. Це природний спосіб організму позбуватися надлишкового холестерину.

Роль у здоров’ї кісток і роботи кісткового мозку

Холестерин та його похідні відіграють важливу роль у діяльності клітин остеобластів і остеокластів, які будують і руйнують кісткову тканину. Крім того, він впливає на гемопоетичні клітини кісткового мозку, що відповідають за утворення клітин крові.

Холестерин у кришталику ока

На відміну від багатьох інших тканин, де надлишок холестерину шкодить, для кришталика ока високий рівень холестерину є важливим. Він дозволяє зберігати прозорість кришталика та допомагає запобігти розвитку катаракти.

Транспорт холестерину: роль ліпопротеїнів

Холестерин транспортується кров’ю за допомогою ліпопротеїнів – особливих складових, які містять білки та жири. Вони полегшують транспортування, адже холестерин погано розчиняється у плазмі крові. Ліпопротеїни виступають у ролі своєрідних "кур’єрів", що доставляють холестерин до потрібних органів і тканин.

Основні типи ліпопротеїнів:

1. Ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ):

Ці речовини доставляють холестерин до клітин організму. Проте, їх називають "поганими", адже вони можуть накопичуватися у стінках судин, утворюючи атеросклеротичні бляшки, які перешкоджають нормальному кровотоку.

2. Ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ):

Відповідають за "збирання" надлишкового холестерину та транспортування його назад до печінки для перероблювання. Вони вважаються "хорошими", адже допомагають зменшувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

3. Ліпопротеїни дуже низької щільності (ЛПДНЩ):

Переносять тригліцериди, а не холестерин. Їхній високий рівень також асоціюється з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань.

4. Хіломікрони:

Утворюються після приймання їжі в тонкому кишківнику і відповідають за транспортування тригліцеридів і холестерину в печінку, жирову тканину та м’язи.

Що впливає на рівень "поганого" холестерину

Фізична активність. Регулярні фізичні навантаження можуть збільшити рівень "хорошого" ЛПВЩ. Експерти радять приділяти спорту щонайменше 150 хвилин на тиждень.



Шкідливі звички. Куріння пошкоджує судини, сприяючи накопиченню ЛПНЩ. Алкоголь, якщо його вживати надмірно, також може підвищувати рівень холестерину.

Вік. З роками здатність печінки переробляти холестерин знижується, що сприяє накопиченню "поганого" холестерину.

Спадковість. У деяких людей високий рівень холестерину обумовлений генетикою, наприклад, сімейною гіперхолестеринемією.

Харчування. Попри суперечки щодо впливу харчового холестерину, експерти радять зменшити споживання насичених жирів і трансжирів для зниження ризику серцево-судинних захворювань.