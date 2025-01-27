Плохой и хороший: что такое холестерин и почему он повышается

Холестерин – это вещество, похожее на жир, которое играет важную роль в функционировании организма. Он необходим для создания клеточных мембран, синтеза гормонов, витамина D и многих других процессов.

Примерно 70% холестерина вырабатывается непосредственно в организме – в печени и тонком кишечнике, а остальные 30% поступает из продуктов, которые богаты насыщенными жирами, таких как мясо, молочные продукты и яйца, сообщает 24 Канал со ссылкой на CDC.

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Организм способен самостоятельно синтезировать почти весь нужный холестерин и эффективно избавляться от лишнего.

Какие функции выполняет холестерин

Построение клеточных мембран

Холестерин выступает важным компонентом клеточных мембран, регулируя их текучесть. Именно это свойство обеспечивает клеткам способность пропускать определенные молекулы сквозь мембрану.

Формирование миелиновых оболочек

Он также входит в состав клеток, которые формируют миелиновые оболочки, покрывающие аксоны нейронов. Эти оболочки помогают нервным импульсам передаваться быстрее. Нарушение процессов обмена холестерина в центральной нервной системе может быть связано с неврологическими заболеваниями, такими как рассеянный склероз.

Участие в синтезе витамина D и гормонов

Холестерин является основой для выработки витамина D и гормонов. Высокий уровень витамина D, по предположению ученых, может снижать количество "плохого" холестерина в крови и уменьшать риск развития болезней сердца. Однако, нужны более глубокие исследования для подтверждения этой взаимосвязи.

К тому же все стероидные гормоны образуются именно из холестерина. К ним относятся:

Альдостерон – регулирует обмен воды и солей, а также влияет на артериальное давление.

Кортизол – играет ключевую роль в энергетическом обмене, способствует синтезу глюкозы, а также контролирует воспалительные реакции.

Половые гормоны – отвечают за развитие половых функций, либидо, формирование фолликулов и сперматогенез.

Желчные кислоты и холестерин

Холестерин является основным материалом для синтеза желчных кислот, которые входят в состав желчи. Ежедневно вместе с калом человек теряет примерно 0,5 грамма желчных кислот, и именно холестерин используется для восстановления этого количества. Это естественный способ организма избавляться от избыточного холестерина.

Роль в здоровье костей и работы костного мозга

Холестерин и его производные играют важную роль в деятельности клеток остеобластов и остеокластов, которые строят и разрушают костную ткань. Кроме того, он влияет на гемопоэтические клетки костного мозга, отвечающие за образование клеток крови.

Холестерин в хрусталике глаза

В отличие от многих других тканей, где избыток холестерина вредит, для хрусталика глаза высокий уровень холестерина является важным. Он позволяет сохранять прозрачность хрусталика и помогает предотвратить развитие катаракты.

Транспорт холестерина: роль липопротеинов

Холестерин транспортируется кровью с помощью липопротеинов – особых составляющих, которые содержат белки и жиры. Они облегчают транспортировку, ведь холестерин плохо растворяется в плазме крови. Липопротеины выступают в роли своеобразных "курьеров", доставляющих холестерин в нужные органы и ткани.

Основные типы липопротеинов:

1. Липопротеины низкой плотности (ЛПНП):

Эти вещества доставляют холестерин к клеткам организма. Однако, их называют "плохими", ведь они могут накапливаться в стенках сосудов, образуя атеросклеротические бляшки, которые препятствуют нормальному кровотоку.

2. Липопротеины высокой плотности (ЛПВП):

Отвечают за "сбор" избыточного холестерина и транспортировку его обратно в печень для переработки. Они считаются "хорошими", ведь помогают уменьшать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

3. Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП):

Переносят триглицериды, а не холестерин. Их высокий уровень также ассоциируется с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

4. Хиломикроны:

Образуются после приема пищи в тонком кишечнике и отвечают за транспортировку триглицеридов и холестерина в печень, жировую ткань и мышцы.

Что влияет на уровень "плохого" холестерина

Физическая активность. Регулярные физические нагрузки могут увеличить уровень "хорошего" ЛПВП. Эксперты советуют уделять спорту не менее 150 минут в неделю.



Вредные привычки. Курение повреждает сосуды, способствуя накоплению ЛПНП. Алкоголь, если его употреблять чрезмерно, также может повышать уровень холестерина.

Возраст. С годами способность печени перерабатывать холестерин снижается, что способствует накоплению "плохого" холестерина.

Наследственность. У некоторых людей высокий уровень холестерина обусловлен генетикой, например, семейной гиперхолестеринемией.

Питание. Несмотря на споры о влиянии пищевого холестерина, эксперты советуют уменьшить потребление насыщенных жиров и трансжиров для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.