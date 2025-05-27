Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Рівненського Обласного перинатального центру. Як там вказали, таке сталося вперше в історії їхнього медзакладу.

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У Рівному народився хлопчик, якого зачали після загибелі його батька-військового

Наталя Гордійчук, дружина загиблого воїна Юрія, розповіла, що вони з чоловіком йшли до цієї вагітності понад рік. Ще за життя, через проблеми з репродуктивним здоров’ям, чоловік здав біоматеріал на зберігання.

Невдовзі він поїхав на Донеччину. Як розповіла Наталя, її чоловік загинув 21 травня 2024 року.

Після його загибелі Наталя зробила свідомий, глибоко особистий крок: наважилася подарувати життя їхньому спільному сину. А разом з тим – зберегти частинку Юрія поруч із собою,

– розповіли в перинатальному центрі.

Хлопчик Юрчик, якого назвали на честь його тата, з’явився на світ через рік після загибелі батька – 20 травня 2025 року.