Пухлина довгий час не турбувала чоловіка

Пухлина довгий час росла безсимптомно, та 2 тижні тому пацієнт почав відчувати сильний біль за грудиною, а їжа перестала проходити через стравохід. Деталі порятунку чоловіка розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова, інформує 24 Канал.

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Стан різко погіршився – чоловік втратив свідомість і мав критично низький тиск. Його терміново доставили до лікарні Святого Пантелеймона.

Нетипова пухлина

Діагностика показала, що фіброліпома не лише стискала стравохід, а й змістила аорту на 6 сасниметрів та тиснула на порожнисту вену. Таке розташування здивувало навіть досвідчених хірургів.

Пухлина стискала страфохід / Фото Першого медобєднання Льовова

"За 40 років практики я бачив чимало пухлин, але така локалізація – справжня рідкість", – зазначив провідний хірург Юрій Шаваров.

Чоловіка успішно прооперували / Фото Першого медобєднання Львова

Зауважте. Через розташування новоутворення операція була вкрай складною. Пухлина знаходилася позаду магістральних судин, і будь-яке пошкодження могло призвести до смертельної кровотечі. Тому до втручання залучили судинного хірурга.

"Якщо зачепити бодай одну з судин, пацієнт помре від крововтрати. Аби цього уникнути, до операції залучили судинного хірурга", – розповіли лікарі.

Хірурги самі були здивовані нетиповим розташуванням пухлини / Фото Першого медобєднання Льовова

Чоловік вдячний хірургам за можливість жити / Фото першого медобєднання Льовова

Який стан чоловіка

За 2 години команді лікарів вдалося без ускладнень видалити пухлину, вже на 4 добу пацієнта виписали з лікарні.