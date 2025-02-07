Заяву до суду подала вдова померлого 70-річного Вільяма Браяна, Беверлі, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Беверлі стверджує, що після смерті її чоловіка лікар намагався приховати свою помилку, підробивши медичні документи й свідоцтво про смерть разом з головним лікарем. Інцидент стався влітку 2024 року в лікарні Вознесіння Святого Серця на Смарагдовому узбережжі штату Флорида.

Вільям – загиблий пацієнт і його дружина Беверлі / Фото washingtonpost

Що відомо про кричущий випадок

Вільям Браян звернувся до лікарні через болі в плечі, які швидко поширювались на ліву частину тіла. МРТ виявило проблему із селезінкою, і хірург Томас Шахновський запропонував видалити орган. Вільям та його дружина спочатку планували провести операцію в іншій лікарні в рідному штаті Алабама, але лікар застеріг їх, що чоловік може померти від кровотечі під час переїзду. Після 2 днів тиску з боку медперсоналу, Браяни погодились на операцію.

21 серпня 2024 року, під час проведення лапароскопічної спленектомії (видалення селезінки), Шахновський помилково видалив печінку пацієнта, в результаті чого той помер від значної крововтрати. Хірург позначив орган як "селезінка", але патологоанатом встановив, що це була печінка — орган, який значно більший за селезінку і розташовується в іншій частині черевної порожнини.

Це не перша помилка лікаря

Вдова пацієнта також звинувачує лікарню, яка прийняла Шахновського на роботу, незважаючи на його попередні помилки. У 2023 році той уже помилково оперував не той орган і мусив виплатити компенсацію у розмірі 400 тисяч доларів. Адвокати стверджують, що медзаклад знав про невідповідність лікаря кваліфікаційним вимогам.

Сам Шахновський відмовився коментувати ситуацію, але слідчим заявив, що помилково переплутав органи через "шок та хаос ситуації". Департамент охорони здоров'я Флориди тимчасово призупинив дію його ліцензії.