Чому виникає остеоартроз колінного суглоба

При гонартрозі руйнується колінний хрящ, який є еластичною структурою, що захищає коліно та допомагає йому рухатися, пише Cleveland Clinic. В результаті зношування хряща кістки колінного суглоба починають тертися одна об одну, викликаючи біль.

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Крім болю можуть бути інші симптоми, такі як жорсткість і нерухомість коліна, особливо після довгого сидіння. Суглоб може опухати, під час руху іноді чути тріск або скрегіт. Під час ходьби може бути відчуття, що суглоб розбовтаний.

Гонартроз зазвичай розвивається після 40 років, частіше у жінок. Причини його появи включають надмірну вагу, травми, спадковість та часті навантаження, наприклад, на спортивних тренуваннях. Для встановлення діагнозу лікар проведе огляд, вивчить історію хвороби, при необхідності призначить рентген або МРТ.

Лікування гонартрозу

Гонартроз не можна вилікувати ліками, але можна сповільнити прогресування та полегшити симптоми. У деяких випадках буде потрібна операція з пересадки хряща або остеотомія. Іноді лікар може рекомендувати часткову або повну заміну колінного суглоба.

Нехірургічні методи включають приймання знеболювальних препаратів, лікувальну фізкультуру, підтримання здорової ваги, використання бандажів, ортопедичного взуття та устілок, а також ін'єкції кортикостероїдів або гіалуронової кислоти. Ефективність гіалуронової кислоти неоднозначна, а кортикостероїди ефективніші.

Для запобігання або відстрочення розвитку остеоартрозу колінного суглоба важливо підтримувати здорову вагу за допомогою збалансованого харчування та частих прогулянок. Якщо ви бігаєте, намагайтеся зменшити ударне навантаження на коліна, бігаючи по м'яких поверхнях, а не по асфальту.