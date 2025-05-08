Як голодування впливає на імунну систему і чому головний у цьому процесі – мозок

Голодування може впливати на імунну систему навіть тоді, коли людина фактично не обмежує себе в їжі. Саме мозок "вмикає" перебудову імунітету, реагуючи на відчуття голоду – навіть якщо тіло не зазнає фізичного дефіциту калорій.

Відповідних висновків дійшли вчені з Манчестерського університету, результати опублікували 4 квітня 2025 року в журналі Science Immunology, передає 24 Канал.

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У дослідженні на мишах, яке фінансувала британська Дослідницька рада з біотехнології та біологічних наук (BBSRC), науковці виявили: нейрони гіпоталамуса, які відповідають за відчуття голоду, здатні кардинально змінювати імунну відповідь організму.

Вражаючі висновки

Достатньо було штучно активувати ці нейрони – і через кілька годин у крові мишей вже фіксували зміни, характерні для голодування. Зокрема, знижувався рівень запальних моноцитів – імунних клітин, які відіграють роль у розвитку запальних процесів.

"Причому така реакція нічим не відрізнялася від тієї, що виникала у мишей, які справді тривалий час не їли", – наголосили дослідники.

Важливо. Таким чином дослідники спростували уявлення, що імунна система реагує на голодування лише у відповідь на дефіцит поживних речовин. Ключову роль тут відіграє саме мозок.

Перспектива відкриття

Це відкриття відкриває перспективи для нових підходів у лікуванні хронічних запалень, синдрому виснаження при онкозахворюваннях, а також дозволяє краще зрозуміти, чому ожиріння часто супроводжується запальними процесами, а недоїдання – імунною вразливістю.

"Наше сприйняття здатне формувати тіло на рівнях, які ми не завжди усвідомлюємо", – зазначив керівник дослідження доктор Джузеппе Д'Агостіно.

Також, за словами професора імунології Мета Хепворта, ця робота підкреслює важливість зв'язку між мозком та імунною системою.