Учені припустили, що газована вода пришвидшує метаболізм – ось, який їх вердикт

Газована вода давно стала популярним вибором серед тих, хто стежить за своїм здоров’ям, особливо завдяки її здатності викликати відчуття ситості. Однак нові дослідження пропонують розглянути її вплив на метаболізм та рівень глюкози у крові.

Учені розглянули потенційні механізми зниження рівня глюкози під впливом вуглекислого газу (CO₂). Про їх результати розповідає 24 Канал.

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Як CO₂ впливає на метаболізм

Коли газована вода потрапляє до організму, вуглекислий газ (CO₂) всмоктується через стінки шлунка в кровообіг. В еритроцитах (червоних кров'яних клітинах) CO₂ перетворюється на бікарбонат (HCO₃⁻) за допомогою ферменту карбоангідрази. Цей процес підвищує внутрішньоклітинний рівень рН, що стимулює анаеробний гліколіз — механізм, за допомогою якого клітини використовують глюкозу для отримання енергії.

Зауважте. Анаеробний гліколіз у еритроцитах призводить до зниження рівня глюкози у крові, оскільки клітини активніше поглинають її з плазми. Цей механізм частково сприяє покращенню обміну речовин і зниженню рівня глюкози.

Результати досліджень

Під час гемодіалізу рівень глюкози у крові знижується з 118,3 мг/дл до 98,6 мг/дл, незважаючи на те, що концентрація глюкози в діалізаті становить 105 мг/дл. Схожий, хоч і менш виражений, ефект може спостерігатися при вживанні газованої води.

Проте кількість CO₂, що міститься у газованій воді, є недостатньою для значного впливу на рівень глюкози або вагу.

Чи допоможе газована вода у схудненні CO₂ у газованій воді може сприяти короткочасному зниженню рівня глюкози у крові, активуючи гліколіз в еритроцитах. Це потенційно може мати незначний ефект у підтримці ваги, особливо у поєднанні з іншими методами, такими як здорове харчування та фізична активність. Однак сам по собі цей механізм не є достатнім для суттєвого схуднення.

Газована вода і метаболізм

Хоча газована вода може позитивно впливати на метаболізм, вона також може викликати неприємні відчуття, такі як здуття живота, особливо у людей із чутливим шлунком або захворюваннями травної системи (наприклад, синдромом подразненого кишківника чи гастроезофагеальною рефлюксною хворобою).

Газована вода може мати невеликий вплив на метаболізм глюкози через дію вуглекислого газу, що стимулює процеси гліколізу. Однак очікувати значного ефекту для зниження ваги лише від споживання газованої води не варто.