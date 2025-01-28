Ученые предположили, что газировка ускоряет метаболизм – вот, каков их вердикт

Газировка давно стала популярным выбором среди тех, кто следит за своим здоровьем, особенно благодаря ее способности вызывать чувство сытости. Однако новые исследования предлагают рассмотреть ее влияние на метаболизм и уровень глюкозы в крови.

Ученые рассмотрели потенциальные механизмы снижения уровня глюкозы под воздействием углекислого газа (CO₂). Об их результатах рассказывает 24 Канал.

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Как CO₂ влияет на метаболизм

Когда газированная вода попадает в организм, углекислый газ (CO₂) всасывается через стенки желудка в кровоток. В эритроцитах (красных кровяных клетках) CO₂ превращается в бикарбонат (HCO₃-) с помощью фермента карбоангидразы. Этот процесс повышает внутриклеточный уровень рН, что стимулирует анаэробный гликолиз - механизм, с помощью которого клетки используют глюкозу для получения энергии.

Заметьте. Анаэробный гликолиз в эритроцитах приводит к снижению уровня глюкозы в крови, поскольку клетки активнее поглощают ее из плазмы. Этот механизм частично способствует улучшению обмена веществ и снижению уровня глюкозы.

Результаты исследований

Во время гемодиализа уровень глюкозы в крови снижается с 118,3 мг/дл до 98,6 мг/дл, несмотря на то, что концентрация глюкозы в диализате составляет 105 мг/дл. Похожий, хоть и менее выраженный, эффект может наблюдаться при употреблении газированной воды.

Однако количество CO₂, содержащееся в газированной воде, недостаточно для значительного влияния на уровень глюкозы или вес.

Поможет ли газировка в похудении CO₂ в газированной воде может способствовать кратковременному снижению уровня глюкозы в крови, активируя гликолиз в эритроцитах. Это потенциально может иметь незначительный эффект в поддержании веса, особенно в сочетании с другими методами, такими как здоровое питание и физическая активность. Однако сам по себе этот механизм не является достаточным для существенного похудения.

Газированная вода и метаболизм

Хотя газированная вода может положительно влиять на метаболизм, она также может вызвать неприятные ощущения, такие как вздутие живота, особенно у людей с чувствительным желудком или заболеваниями пищеварительной системы (например, синдромом раздраженного кишечника или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью).

Газированная вода может иметь небольшое влияние на метаболизм глюкозы из-за действия углекислого газа, стимулирующего процессы гликолиза. Однако ожидать значительного эффекта для снижения веса только от потребления газированной воды не стоит.