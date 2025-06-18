Що робить дітей щасливими: назвали ключовий фактор
- Дослідження показало, що 43% дітей проводять понад чотири години біля екранів щодня, а 23% перебувають у малорухливому стані тривалий час, що впливає на їхнє щастя та самопочуття.
- Фізична активність може покращити емоційний стан дітей, але її впровадження ускладнюють бар'єри, такі як брак спортивної інфраструктури та матеріальні труднощі.
- Школи можуть покращити ситуацію через співпрацю з місцевими спортивними клубами та проєкти, орієнтовані на індивідуальні інтереси учнів, зокрема для дівчаток, дітей з малозабезпечених сімей та учнів з інвалідністю.
Сучасні діти проводять за екранами в середньому понад 4 години щодня. Ба більше, майже чверть школярів практично не встає з місця поза уроками, що впливає не лише на їхнє фізичне самопочуття, а й на емоційний стан.
Як показало дослідження під керівництвом доктора Сари Маккуоррі та доктора Александри Хеннессі, попри загальне розуміння важливості спорту, шкільна фізкультура та позаурочна активність, як і раніше, сприймаються неоднозначно, пише 24 Канал з посилання на Youth Sport Trust.
Також на тему Харчова алергія, непереносимість чи псевдоалергія у дітей: як відрізнити та чому виникає
У рамках масштабної роботи фахівці вивчили п'ять різних шкіл: кілька середніх, початкових і навіть альтернативний освітній заклад. Вони провели детальний аналіз того, як різні форми фізичної активності відображаються на стані учнів.
Діти почали мало рухатись
Результати виявилися тривожними: 43% дітей щодня проводять біля цифрових пристроїв понад чотири години, 23% тривалий час перебувають у малорухливому стані, а 7,2% зізналися, що часто або постійно відчувають самотність – ця цифра перевищує середні показники по країні. Оцінка суб'єктивного щастя серед учасників також виявилася нижчою за національну норму.
Роль фізичної активності та наявні бар'єри
Дослідники стверджують: фізична активність може стати дієвим засобом боротьби з цими негативними тенденціями. Рух і спорт сприяють виробленню нейромедіаторів, покращують настрій, допомагають справлятися з почуттям самотності та розвивають стресостійкість – якості, необхідні кожній дитині.
Однак шлях до активного способу життя часто блокують серйозні бар'єри: брак спортивної інфраструктури, матеріальні труднощі, гендерна нерівність. Особливо важко доводиться дітям з інвалідністю – їм часто недоступні адаптовані програми та обладнання.
Можливості для змін
Проте, дослідження виявило й позитивні приклади: школи, попри обмежені ресурси, виявляють гнучкість і винахідливість. Вони співпрацюють з місцевими спортивними клубами, запускають проєкти, орієнтовані на індивідуальні інтереси учнів, і шукають нові формати залучення дітей до руху.
Автори роботи закликають не лише розвивати інфраструктуру, а й зміцнювати зв'язки між школами та спортивними організаціями, а також приділяти особливу увагу тим, кому найскладніше отримати доступ до спорту: дівчаткам, дітям з малозабезпечених сімей, учням з інвалідністю. Важливу роль, на їхню думку, можуть зіграти інформаційні кампанії, що допомагають скоротити час перед екранами та популяризувати активні види дозвілля.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.