У США вперше схвалили очний імплант для уповільнення втрати зору
- FDA схвалило використання імпланта ENCELTO для уповільнення втрати зору при захворюванні MacTel, який постійно виділяє до сітківки білок CNTF.
- Імплант може уповільнити дегенеративні зміни на щонайменше 2 роки, а розробка належить компанії Neurotech Pharmaceuticals у співпраці з лабораторією Мартіна Фрідлендера.
Американське Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) вперше дозволило використання очного імпланта, який допомагає сповільнити втрату зору при рідкісному захворюванні сітківки – макулярній телеангіоектазії типу 2 (MacTel).
Новий пристрій ENCELTO постійно доставляє до сітківки нейропротекторну речовину – білок CNTF, який захищає нервові клітини та підтримує фоторецептори, пише MedicalXpress, інформує 24 Канал.
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Важливо. Це перша у світі технологія, яка забезпечує тривалу нейропротекцію ока без необхідності постійних ін'єкцій чи процедур.
Ефективність методу
Згідно з результатами двох клінічних досліджень третьої фази, імплант може уповільнити дегенеративні зміни на щонайменше 2 роки, а потенційно – значно довше. Цікаво, що навіть через понад 14 років після встановлення імплант продовжує виробляти корисний білок.
Чому це важливо
MacTel – це хвороба, яка поступово пошкоджує центральну зону сітківки, що відповідає за детальне бачення. Пацієнтам дедалі важче читати, розпізнавати обличчя чи орієнтуватися в просторі. ENCELTO може стати шансом зберегти зір тисячам людей.
Перспектива відкриття
Розробка належить компанії Neurotech Pharmaceuticals у партнерстві з лабораторією лікаря-науковця Мартіна Фрідлендера. Технологію вже почали тестувати також і для лікування глаукоми та вікової макулодистрофії.
"Сітківка – це частина мозку. Якщо ми можемо захистити її, є надія, що цей підхід спрацює і при інших нейродегенеративних захворюваннях", – зазначив Фрідлендер.
Очікують, що ENCELTO стане доступним для пацієнтів у США вже влітку 2025 року.
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